Equinor har tapt 200 milliarder i USA – oljeministeren må svare Stortinget

De siste 20 årene har Equinor investert 250 milliarder på oljevirksomhet i USA, ifølge Dagens Næringsliv. Satsingen har gått alt annet enn på skinner, og det har inntil nylig vært kjent at selskapet har måttet skrive ned verdier på rundt 100 milliarder kroner. Nå viser det seg at tapene i USA trolig har vært mye større, for selskapet staten eier 67 prosent av.

- Det er enormt mange ubesvarte spørsmål, sier Kari Elisabeth Kaski, som er finanspolitisk talsperson i Sv, krever at Olje- og energiministeren svarer Stortinget om Statoil/Equinors virksomhet i USA.

Interne dokumenter fra selskapet, som Dagens Næringsliv (DN) har fått tilgang på, viser at de regnskapsmessige tapene er i overkant av 200 milliarder kroner. Ansatte forteller samtidig til avisen om sløsing og svak internkontroll.

Det har fått både analytikere og politikere til å sperre opp øynene. Equinor selv avviser at tapene er en nyhet, og at det har kommer informasjon gjennom årsrapporten at de har tap på 20 milliarder dollar i USA.

De siste årene har Equinor rapportert samlede egenkapitaltap / akkumulert fortjeneste i USA.

Ved utgangen av 2019 var tapet 20,4 milliarder dollar, viser tall fra selskapets årsrapport., som ble lagt frem 20. mars. Det er 3,5 mrd dollar mer enn tapene selskapet viste frem gjennom regnskapene året før, viser NRKs titt på tallene. De samlede tapene tilsvarer i overkant av 200 milliarder kroner med dagens dollarkurs.

– Det er en sum siden tidenes morgen for vår del der, som strekker seg tilbake til Statoil og Hydro fra før fusjonen. Og det er en sum fra både transaksjoner, letebrønner og offshore og satsingen på land, sier informasjonsdirektør i selskapet, Bård Glad Pedersen, på Politisk Kvarter.

GREP: At Equinor har tapt rundt 200 milliarder dollar i USA er ikke nytt, sier informasjonsdirektør i Equinor, Bård Glad Pedersen. Han sier de har tatt grep for å rydde opp i det han kaller alvorlige utfordringer. Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

Ville ikke ta grep

USA satsingen ble gjort blant annet gjennom oppkjøp av amerikanske selskap. Dette førte til at Equinor overtok selskap med en annen bedriftskultur, og rutiner som de ikke kjente til fra Norge. I stedenfor å innføre egne kontroll-rutiner, overlot de mye av denne jobben til amerikanerne.

– Grunnen til det, var egentlig et bevisst valg om at vi anerkjenner at dette er en annen type virksomhet enn det vi er vant til å drive. Så vi ønsket på en måte å ikke komme styrtende med de store corporate systemene på dag en, men at vi klarte å beholde noe.

– Alvorlige utfordringer

Det saken egentlig viser, er at internkontrollsystemene i 2013 og 2014 fanget opp de alvorlige utfordringene, er Glad Pedersens analyse. Han sier de da startet å ta tak i problemene, og at et hundretalls ansatte har jobbet med å rydde opp i forholdene i USA.

– Så det du sier er at ledelsen i Equinor har visst om dette i 7 år?

– Ja, ja, dette ble avdekket i slutten av 2013, starten av 2014. Da skjønte man omfanget av dette, og at her er det noen alvorlige utfordringer.

Den norske staten eier i dag 67 prosent av Equinor, hvor Olje- og energidepartementet er ansvarlig for styringen av selskapet. For å holde en armlengdes avstand til selskapet har departementet pekt ut eksterne styremedlemmer.

Han sier at olje- og energiministeren ikke ble kontakten da de fikk oversikt over de store tapene i 2013 og 2014.

– Det som skjer når internrevisjonen oppdager feil, så går det til konsernledelsen, styret og ekstern revisor. Over flere år pågikk det et oppryddingsarbeid, der det var full åpenhet overfor styret og ekstern revisor om hva som ble gjort for å rette opp.

Krever svar

Opplysningene som kommer frem er sjokkerende, sier energipolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide. Han vil vite hva departementet visste.

– Det er et norsk selskap som er aktivt i utlandet, men det skal fortsatt representere noen grunnleggende norske verdier rundt eierstyring, kontroll og skikkelighet. Spørsmålet da er hva visste regjeringen om dette, og er det noe i styringsdialogen som har gått feil, eller er det rett og slett at man har syntes dette var greit, og at man bare da overlot det til ledelsen å rydde opp i dette? spør han.

Han erkjenner at dette er en bransje hvor det er høy risiko og høy inntjening.

– Men dette med kulturen og den tilsynelatende voldsomme sløsingen og tilsynelatende inkompetansen som DN beskriver, og som du ikke benekter, den er noe annet. Det er det vi kommer til å fokusere på.

Olje- og energiministeren må svare for Stortinget

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier til NRK at partiet nå har kalt Olje- og energiministeren på teppet.

– Vi har sendt brev til statsråden der vi ber om at hun kommer til Stortinget for å redegjøre for Statoil/Equinors satsing i USA, sier hun.

– Vi vil vite både hva Equinors styre har gjort og visst, og hva staten som majoritetseier har gjort i saken, sier Kaski.

Hun sier at hun er overrasket over måten Equinor «har rotet det til på i USA», og at den selskapskultur som DN har avdekket er noe som «vi ikke kan være bekjent av» når det gjelder et delvis statseid selskap i utlandet.

– De har tatt seg friheter som er under en hver kritikk, mener SVs finanspolitiske talsperson.