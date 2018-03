Mener Bjørn Kjos bør gi seg som Norwegian-sjef

Norwegian hentet natt til onsdag inn ferske penger gjennom en emisjon, etter å ha varslet et tap på 2,6 milliarder kroner i første kvartal i år.

Investor Jan Petter Sissener har tjent godt på Norwegians aksjefall den siste tiden, men sier til NRK at han er komfortabel med å eie gjeld i selskapet.

Nå er det imidlertid på tide at selskapet begynner å tjene mer penger, mener han.

– Jeg tror Norwegians problem er at de har prøvd å gape over litt for mye, litt for fort. De har bygget et fantastisk flyselskap over en ganske kort periode. Det er ti år siden de hentet penger sist, og de har utrolig mange flere ruter og fly nå. Jeg tror de må konsolidere stillingen og kanskje fokusere på å vokse litt mindre og heller begynne å tjene penger, sier han.

Jan Petter Sissener har tjent på å kjøpe opp Norwegians gjeld. Foto: Margret Helland / NRK

– Andre krefter bør slippe til

Sissener mener det kan være på tide at Bjørn Kjos trer til side som konsernsjef.

– Bjørn Kjos har vært en fantastisk byggmester. Kanskje han bør overlate driften til andre. På et tidspunkt vil han gjøre det. Enhver leder har sin tid. Jeg lurer på om tiden hans som skaper begynner å svinne hen, og at kanskje andre krefter bør slippe til på driftssiden, sier han.

Norwegian startet nylig opp i Argentina, noe som vil koste mye penger i begynnelsen. Med 35 milliarder kroner i gjeld og en rekke leveringsforpliktelser, mener Sissener at selskapet snart vil trenge penger igjen.

– De vokser for mye uten å ha tilstrekkelig egenkapital i bunn. Hvis de ikke setter på bremseklossene eller begynner å tjene ordentlig med penger, kan de komme til å trenge mer penger om et halvt til ett års tid, sier han.

Mener Norwegian bør selge langdistansevirksomheten

Analytiker Karl Johan Molnes i Norne Securities mener Norwegian må selge fly, og at de helst bør kvitte seg med hele langdistansevirksomheten.

Analytiker Karl Johan Molnes i Norne Securities. Foto: Margret Helland / NRK

– Får de også solgt virksomheten i Norden samtidig, er Kjos ute av flyvirksomheten og kan se tilbake igjen som en pioner. Han har satset, og det er lov, men det var en del ting som gikk feil, og det er sånt som skjer, sier han.

Molnes mener Norwegian gjorde en feilvurdering i etableringen i Asia og USA, og tror aksjen vil fortsette å falle etter sommeren.

– Han (Kjos) trenger hjelp, og det hadde ikke skadet om man fikk inn en helt ny ledelse som styrte selskapet etter lønnsomhet i stedet for volum. Norwegian er et mellomprisselskap med lave priser, og da taper man mye penger, sier han.

Molnes påpeker at Norwegian ikke har noen likviditetsproblemer, og at selskapet vil fortsette å eksistere.

– Det er helt trygt å bestille reiser til sommerferien, man trenger ikke å bekymre seg for det. Men de må gjøre noe, og det tror jeg de har skjønt.

Vil være forberedt

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian ønsker ikke å kommentere Sisseners uttalelse om at Kjos bør tre til side.

– Hva enkeltpersoner mener om Bjørn Kjos bruker vi ikke tid på å kommentere. I dag er vi godt fornøyd med å ha gjennomført en vellykket emisjon som bidrar til at Norwegian er bedre rustet for fremtiden, sier han.

Finansdirektør i Norwegian, Tore Østby, avviser at selskapet hentet penger for å unngå å komme i brudd med lånebetingelsene.

– Det er ingenting som indikerer at vi hadde kommet i brudd med lånebetingelsene nå i første kvartal. Dette gjør vi fordi vi ønsker å ha en soliditet, i tilfelle noe helt uforutsett skulle skje på et annet tidspunkt, sier han.

– Vi er i en kraftig satsing, og det er krevende. Nå har vi fått en enorm tillit fra våre langsiktige eiere. De har støttet oss i denne kapitalutvidelsen, og det er vi veldig godt fornøyd med.

Finansdirektør Tore Østby i Norwegian tror noen har interesse av å krisemaksimere situasjonen til flyselskapet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Ved et vendepunkt

Finansdirektøren opplever ikke at Norwegian har fått kritikk for å vokse for fort og tjene for lite.

– Vi har tidligere opplyst markedet om at vi er i en satsingsperiode, og at vi kommer til å ha midlertidige høye kostnader fordi vi har en voldsom vekst, sier Østby.

– Norwegian er ved et vendepunkt, hvor vi går inn i en mye roligere vekst og en videreutvikling av den markedsposisjonen vi har bygget oss.

– Må investere før vi kan høste

Østby sier at selskapet satser på svarte tall i 2018.

– Hvordan oljeprisen slår inn på kostnadene vil i år være avgjørende for resultatene våre. For oss er det aller viktigste at vi bygger en langsiktig, solid plattform fremover.

Ifølge Østby er det viktig å ha en viss størrelse når du driver lavkostselskap.

– Du må investere hvis du skal komme noen steder. Vi har 30 langdistansefly og 60 langdistanseruter som alle er relativt nye i markedet. Det er stor etterspørsel etter disse, men vi er i en oppbyggingsfase og må investere før vi kan høste.