Kjos: Pilotmangel skal ikke ødelegge folks ferie i år

Det blåste rundt Bjørn Kjos i fjor sommer, da frustrerte Norwegian-passasjerer for andre året på rad opplevde innstilte og forsinkede fly som en følge av pilotmangel.

Les mer her: Overrasket over nok et sommerkaos for Norwegian

I mai 2017 sa Kjos at de ikke kom til å ha de samme problemene som de hadde i 2016. Nå lover Norwegian-sjefen igjen at selskapet står beredt til å håndtere årets sommertrafikk.

– Vi har nok piloter

I en presentasjon av flyselskapets planer for 2018 torsdag erkjente Kjos at han ikke var fornøyd med fjoråret, og lovet at de har tatt tilstrekkelige grep for å forhindre lignende kaos i år.

– Vi har kurset mange nye piloter og det har vært god tilgang på piloter siden september. Vi har nok piloter og er godt skodd for den sommeren som kommer, sier Kjos til NRK.

Han sier at de ikke kommer til å ha bemanningsproblemer, med mindre uforutsette hendelser dukker opp.

– Kan du garantere en problemfri ferieavvikling?

– Det jeg kan garantere er at vi kommer til å ha nok piloter. Men streiker de for eksempel i Frankrike rammer det store deler av trafikken og det kan hope seg opp med folk her og der. Da greier vi ikke å få frem folk.

Les mer: Skolekorps strandet på Gardermoen etter at Norwegian kansellerte flyet

Kjos understreker at de ikke har behov for å leie inn mannskap og fly fra andre selskaper til sommersesongen, fordi de har nok bemanning til å håndtere normaltrafikken selv.

Bjørn Kjos fortalte under selskapets presentasjon på Fornebu at Argentina og Nord-Norge blir to destinasjoner Norwegian skal satse på i 2018. Foto: Astri Husø

Storsatsing på Nord-Norge

I tillegg til å komme med løfter for årets sommertrafikk snakket Kjos også om den planlagte ekspanderingen i år.

Nord-Norge er blant destinasjonene som står høyt på prioriteringslista, etter stor forespørsel fra det asiatiske markedet.

– Nesten all oppbygging i 2018 kommer på Nord-Norge. Er det noe asiaterne vil så er det å se nordlys og midnattssol.

ILLUSTRASJON: Kjos ønsker å åpne for at asiatene skal få kunne oppleve midnattssolen i Nord-Norge. Bildet viser Rønvikfjellet i Bodø. Foto: Liv Johnsen

Kjos spår også at en økning i turismen fra Asia vil skape tusenvis av nye arbeidsplasser. På oppdrag fra Norwegian har Menon Business Economics regnet ut at det vil skapes 18.000 nye arbeidsplasser i tilknytning til hotell- og turistnæringen.