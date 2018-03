På tross av at regjeringa unngikk en regjeringskrise med et nødskrik tirsdag, er debatten ikke over.

I Stortingets spørretime utfordret Jonas Gahr Støre statsminister Erna Solberg på om hun egentlig har forstått hva saken dreier seg om.

– Vi står igjen med en advarsel fra statsministeren om å føre en saklig og anstendig debatt, men det handler om noe annet. Grunnen til at jeg sier dette er farlig, er fordi jeg kjenner mennesker som har gått og gjemt seg og er redde.

– Statsministeren må si at ja, dette er farlig. Vi må erkjenne at denne typen utsagn er farlige, ellers har vi ikke lært noen ting. Vi må forstå betydningen av hva som nører opp under farlige holdninger, sa Støre.

Erna: – Jeg har tatt avstand for lenge siden

Ap-lederen avviste at han forsøkte å tillegge Sylvi Listhaug meninger, og kritiserte statsministeren for kun å oppfordre til anstendig debatt istedenfor å ta avstand fra påstandene om at Arbeiderpartiet går terroristenes ærend.

– Forstår ikke Solberg at denne bilde- og ordbruken er farlig og egnet til å nøre opp under farlige holdninger? spurte Støre retorisk.

– Det har jeg tatt avstand fra for lenge siden. Jeg ga ganske tydelig beskjed allerede søndagen at jeg mente at det innlegget var over grensa for hva jeg mener var anstendig oppførsel, repliserte Solberg.

Hun sa Støre tilla Sylvi Listhaug en baktanke hun ikke hadde.

– Innlegget burde ikke ha blitt lagt ut, men underliggende sier Støre at Sylvi Listhaug har hatt en bevisst ønske om å nøre opp under slike holdninger. Det er feil, og det burde han ikke tillegge henne, sa Solberg.

Statsministeren advarte mot at et tema som innvandring skaper lettantennelige og krevende diskusjoner og at man må ta ekstra hensyn til at det gjør vondt for dem som er rammet at terror.

Manet alle politikere til å ta avstand fra konspirasjonsteorier

Også SV-leder Audun Lysbakken mente at statsministeren ikke hadde forstått kjernen i saken, og oppfordret henne til å tydelig si ifra om at det er farlig å bruke ekstremistenes språk, ikke bare si at mange ble såret eller hva statsrådens hensikt var.

– Jeg er helt enig i at det er farlig å bruke ekstremisters språk, svarte statsministeren.

Hun manet alle politikere til å ikke bidra til konspirasjonsteorier.

– Jeg har ikke noen problemer med å si at vi må passe på at språket vårt ikke nører opp under konspirasjonsteorier, sa Solberg.