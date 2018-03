Sylvi Listhaug snakker om sin avgang som justisminister

Sylvi Listhaug blir sminket før hun er gjest i NRK Dagsrevyen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Kun to timer før Stortinget skulle stemme over et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug tirsdag morgen, kunngjorde hun at hun trakk seg fra sin post.

Nå skal Listhaug være stortingsrepresentant. Selv om hun trer ut av regjeringa i denne omgang, kan hun ifølge statsminister Erna Solberg (H) bli aktuell for andre regjeringsposter i framtida.

– Sylvi Listhaug er en hardtarbeidende politiker som setter preg på de sakene hun har. At hun går av nå, er ikke til hinder for at hun kan bli statsråd igjen i fremtiden.

Statsministeren tok avstand fra heksejaktpåstand

Tirsdag skrøyt ​s​​​​tatsministeren av jobben Listhaug har gjort i regjeringa, men tok samtidig avstand fra flere av hennes avskjedsuttalelser.

Listhaug sa tidligere blant annet at det politiske Norge har utviklet seg til en «barnehage» den siste uka, og at hun måtte være den voksne ved å trekke seg.

– Jeg vil ikke karakterisere norsk politikk som en barnehage. Jeg tror det er lurt for oss alle at vi puster med magen og går tilbake til å diskutere politikk, kommenterte Solberg.

– Jeg har opplevd det som en heksejakt Du trenger javascript for å se video.

Heller ikke Listhaugs uttalelse om at hun følte seg utsatt for en «heksejakt» fikk gehør hos statsministeren.

– Jeg ville ikke ha brukt ordet heksejakt. Men det har vært en tøff debatt. Sylvi er en tøff politiker med tøffe standpunkter i denne sammenhengen, men jeg tenker at når vi ser på debatten i ettertid, er det flere som kan tenke gjennom det de har sagt, sa Solberg.

Da Sylvi Listhaug holdt pressekonferanse gikk hun til frontalangrep på Ap-leder Jonas Gahr Støre og beskyldte ham for å kneble hennes ytringsfrihet.

– Jeg stiller meg ikke bak beskyldningen om at Støre har kneblet hennes ytringsfrihet, men jeg mener at Støre også må tenke over ting han har sagt. Jeg mener ytringsfriheten blir kneblet av en for tøff debatt, svarte statsministeren.

