MC-klubben Satudarah får bli i Norge

MC-klubben Satudarah måtte i slutten av mars møte i retten, etter at statsadvokaten og politiet ønsket å forby dem i Norge.

Politiet mener hovedformålet til klubben er å drive med kriminalitet, ikke motorsykler. Derfor ble den nye loven som åpner for å forby kriminelle sammenslutninger prøvd for retten for første gang.

– Vi mener at Satudarah MC er en kriminell gjeng, som med hensyn til struktur og fryktkapital og voldshistorikk kan rammes av de nye bestemmelsene i straffeprosessloven, sa statsadvokat Ingelin Hauge til NRK i januar i år.

Oslo tingrett er uenig, og kom i dag med en kjennelse som tillater klubben å fortsatt være i Norge.

– Retten mener at vilkåret om «et forbud er nødvendigfor å forebygge alvorlig kriminalitet» ikke er oppfylt står det i dommen som ble avsagt tirsdag.

I kjennelsen skriver retten at det kreves tungtveiende grunner for å forby en gruppe.

Retten har lagt vekt på at klubben ikke har eksistert særlig lenge og ikke synes å være godt etablert. Det er foreløpig et fåtall lovbrudd som kan knyttes til MC-klubben, skriver retten.

Ønsket et forbud

Statsadvokaten sa i retten at hun mente det er viktig å forby klubben for å forebygge kriminalitet.

– Vi mener Satudarahs primære formål er å fremstå skremmende og oppnå fryktkapital i et kriminelt miljø. Parallelt med det kan det hende de liker motorsykler, felles middag og kaffetreff. Men de fleste medlemmene har ikke motorsykkel eller MC-lappen, sa hun i sin prosedyre.

Politiet mener Satudarah har vist vilje og evne til å utføre vold og alvorlige lovbrudd.

– Det er narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, utpressing og kidnapping. Ting som skaper frykt i samfunnet, har leder for Spesielle Operasjoner i Oslo-politiet, Anders Rasch-Olsen, sagt til NRK.

15. januar 2023 blir det skutt ved Nationaltheatret på åpen gate. To personer blir skadet, men overlever. De siktede flykter landet men blir levert tilbake. Du trenger javascript for å se video. 15. januar 2023 blir det skutt ved Nationaltheatret på åpen gate. To personer blir skadet, men overlever. De siktede flykter landet men blir levert tilbake.

Helt uenig

Klubbens advokat, Usama Ahmad, er helt uenig i premisset for saken og mener det ikke er grunnlag for å forby MC-klubben.

– Det som er viktig for meg å få frem er at Satudarah MC aldri har drevet med kriminalitet. At enkelte medlemmer har bedrevet kriminalitet mener vi ikke har skjedd på bakgrunn av at de er medlemmer i klubben. Mange har straffehistorikk langt tilbake i tid, og den er ikke endret av medlemskapet. Noen har aldri begått kriminalitet, mens noen ikke har begått straffbare handlinger etter de ble medlemmer, har han tidligere sagt til NRK.