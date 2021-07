Måtte føde i varetekt – og sove med nyfødt barn i celle

Den høygravide kvinnen og familien hennes ble arrestert 16. februar i fjor da forsøkte å ta seg inn ulovlig i USA fra Mexico, skriver Insider.

På vei over grensen fikk kvinnen tydelige tegn på veer.

Da de ble anholdt av grensepatruljen skal ektemannen hennes ha sagt at hun trengte øyeblikkelig medisinsk hjelp - men de ble i stedenfor fraktet til et interneringsleiren, ifølge en klage sendt inn av to menneskerettighetsorganisasjoner.

17 minutter etter at de kom til senteret fødte kvinnen uten hjelp. Hun måtte støtte seg til en søppelbøtte og rakk ikke å ta av seg buksene.

Sov på en benk

Først etter fødselen ble kvinnen fraktet til et sykehus. Men da hun og barnet ble skrevet ut to dager senere, ble de begge tatt tilbake i forvaring av grensekontrollen.

Der måtte de tilbringe natten i en låst celle, uten seng.

Bilder fra overvåkingskameraer viser at kvinnen og det nyfødte barnet sover på en benk.

På ettermiddagen dagen etter fikk kvinnen papirene hun trengte, og ble de fraktet videre til et familiesenter.

Det var ikke før kvinnen kom til familiesenteret at hun fikk mulighet til å dusje, tre dager etter fødselen, ifølge klagen.

– Ga tilstrekkelig hjelp

Grensekontrollen sa i en uttalelse tre dager etter hendelsen at kvinnen ikke viste tegn til smerter, og at hun ikke ba om hjelp, skriver San Diego Union Tribune.

Innenriksdepartementet startet en gransking av hendelsen i april 2020 etter å ha mottatt et brev fra 13 amerikanske senatorer der de ba om en gjennomgang av «rapporter om at personell ved den amerikanske toll- og grensekontrollen (CBP) driver med alvorlig mishandling av gravide kvinner i deres varetekt».

For et par dager siden publiserte de en rapport med funnene.

De konkluderer med at grensepatruljen ga tilstrekkelig medisinsk hjelp til både moren og det nyfødte barnet – og at måten personellet forholdt seg til saken var etter retningslinjene.

Innenriksdepartementet skriver også at i noen tilfeller, som dette, er det umulig å unngå at fødselen skjer i grensekontrollens forvaring.

Det de imidlertid fant var at den amerikanske toll- og grensekontrollen (CBP) ikke var i stand til å gi ut tall på hvor mange som blir født i deres varetekt.

– Ikke et trygt sted for et barn

Barn som blir født i USA er amerikanske statsborgere, selv om de blir født på et interneringssenter.

Men da innenriksdepartementet gikk gjennom fødsler på amerikanske interneringsleire fant de at grensepatruljen av og til holdt nyfødte spedbarn i varetekt i flere døgn.

Samme interneringsleir holdt en kvinne og hennes nyfødte i forvaring i tre netter i desember 2019, ifølge rapporten. Også hun måtte føde i forvaring.

Dette konkluderer innenriksdepartementet med at er problematisk, både helsemessig og juridisk.

– Grensekontrollen sine fasiliteter er ikke et trygt sted for nyfødte barn, skriver de.

Ber om å ikke arrestere gravide

Dette er ikke første gang grensekontrollen i USA har fått kritikk for deres forvaring av migranter.

Tidligere i år kom det blant annet meldinger fra et mottakssenter i Texas som var bygget for 80 mennesker, men hadde over 600 i varetekt.

Biden-administrasjonen ga nylig beskjed til ICE – som har ansvar for håndhevelse av toll- og immigrasjonslover i USA, om å unngå å arrestere gravide kvinner, og kvinner som nylig hadde født, skriver New York Times.

Dette vil imidlertid ikke vært til hjelp for kvinnen som fødte på interneringsleiren – da grensevakten er et annet organ.

Hilmar Mjelde, seniorforsker ved Norce forskningsinstitutt, sier president Joe Biden har lovet en retur til innvandringspolitikken slik den var før Trump-administrasjonen

– Men Biden har blitt overveldet av flyktningkrisen på Mexico-grensen. Så innvandringspolitikken hans er litt i limbo nå. Han prøver å legge den om, samtidig som han forsøker å stagge innvandringen fra Sentral-Amerika, forteller han.

Flere arresterte under Trump

Antallet gravide migranter i forvaring økte kraftig under tidligere president Donald Trump. Han gjorde om på en endring innført av tidligere president Barack Obama, som gikk ut på at man bare skulle arrestere gravide under ekstraordinære omstendigheter, skriver New York Times.

I mars hadde antallet deporteringer i USA sunket med 60 prosent, sammenlignet med Trumps siste måneder som president.