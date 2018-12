Jente (7) pågrepet av amerikansk grensekontroll – døde i varetekt

Det bekrefter føderale immigrasjonsmyndigheter i USA overfor avisen.

Jenta og faren hennes, og en stor gruppe på 163 migranter, ble holdt igjen av immigrasjonsmyndighetene nær Lordsburg i den amerikanske delstaten New Mexico.

Det er uvisst hva som skjedde med jenta i løpet av de neste åtte timene, før hun fikk flere anfall og ble fløyet til sykehus i El Paso, vest i Texas.

I en uttalelse opplyser den amerikanske toll- og grensekontrollen (CBP) at jenta verken hadde fått mat eller drikke på flere dager.

Migrantbarn klatrer over grensegjerdet mellom USA og Mexico. Foto: Guillermo Arias / AFP

Krever svar

Navnet på syvåringen og faren hennes er foreløpig ikke kjent.

Dødsfallet vil trolig øke fokuset på forholdene på mottakssentrene i USA, som den siste tiden har tatt imot store mengder migranter.

I november rapporterte ti av totalt 14 mottakssentre langs den 3200 kilometer lange grensen mellom Mexico og USA, at kapasiteten var sprengt.

På Twitter skriver demokraten Jerry Nadler, at de vil kreve svar umiddelbart om hva som har skjedd.

Hard innvandringspolitikk

Donald Trump har i hele sin tid som president fokusert på å ha en streng innvandringspolitikk, og har blant annet lovet å bygge et grensegjerde mot Mexico. I sommer innførte regjeringen hans «nulltoleranse», som skilte migrantbarn fra foreldrene sine.

Politikken innebar at folk som kom til grensa uten riktig dokumentasjon, skulle tiltales for ulovlig grensekryssing, selv om de kom for å søke lovlig asyl. Siden barn ikke kan settes i fengsel, var konsekvensen at barna deres ble tatt fra dem og plassert i forvaring.

Politikken førte til ramaskrik både nasjonalt og internasjonalt, og det ble forholdsvis raskt trukket tilbake.