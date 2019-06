Migrantbarn innesperret under forferdelige forhold på mottak i Texas

En av advokatene som fikk tilgang til barna på mottaket i den amerikanske småbyen Clint i Texas på grensen til Mexico, forteller til BBC at hun fant dem «innesperret i forferdelige celler med et åpent toalett midt i rommet». Der måtte barna både sove og spise.

– Barna fortalte oss at det har vært over 300 barn samlet på ett rom. Det ser ut som myndighetene i USA oppbevarer barn som tatt ut fra en scene fra «Fluenes herre», forteller Warren Binford til nyhetsbyrået AP.

Hun er professor ved Williamette University i Oregon og besøkte for kort tid siden mottaket i Clint sammen med flere advokater og leger.

Fluenes herre (engelsk Lord of the Flies) er en roman fra 1954 av den britiske nobelprisvinneren William Golding. Boken skildrer gruppepsykologiske prosesser som hierarkier, maktkamp og rivalisering mellom en gruppe barn som er strandet på en øde øy.

Flere bekrefter beskrivelsen fra Binford og slår fast at barna, de fleste av dem fra Mellom-Amerika og skilt fra foreldrene i 2018, ble holdt innesperret under helt uholdbare forhold.

Lus og sykdom

– De hadde på seg de samme skitne klærne som de kysset grensa med. Dette er nedverdigende og umenneskelig og skal ikke skje i USA, sier Elora Mukherjee, en annen advokat som besøkte mottaket, til CBS News.

Advokater og leger besøkte mottaket i Clint som en del av en juridisk avtale der de ettergår mottak for innvandrere og familier. Vaktene på mottaket fikk varsel om besøket tre uker på forhånd. Teamet ble sjokkert over det de så og hørte.

– Cellene var overfylte, det var lus der og et utbrudd av influensa. Barna blir holdt i isolasjon, uten tilsyn fra voksne. De er svært syke og lå på gulvet på matter, ingen tok seg av barna forteller Binford.

Etter kritikken mot forholdene i mottaket i Clint ble 250 barn flyttet til andre steder i går, før 100 nå skal være flyttet tilbake igjen. Foto: PAUL RATJE / AFP

Sendt tilbake

Amerikanske immigrasjonsmyndigheter erkjenner at mottaket i Clint ikke holder mål og opplyste i går at 250 av barna er flyttet til mer egnede steder.

Men ifølge CNN er 100 av barna nå flyttet tilbake igjen til det samme mottaket.

– Vi bruker våre begrensede ressurser og forsøker å gi best mulig pleie til dem som er i vår varetekt, særlig barna, heter det i en kunngjøring fra US Customs and Border Protection.

– Ledelsen vår har gjentatte ganger påpekt at mottakene ment for korttidsopphold, ikke er egnet for sårbare grupper og at vi derfor straks trenger mer humanitærhjelp for å kunne håndtere denne krisen, heter det videre.

Tre unge jenter på mottaket fortalte advokatene at vaktene hadde gitt dem ansvaret for en liten gutt på ca. to år. Gutten hadde ikke bleier, klærne hans var møkkete og full av urin, men der var ingen mulighet for å vaske seg.

Warren Binford fant heller ikke ut hva gutten het eller hvor han kom fra da han var for liten til å kunne snakke.

– Barna hadde ikke fått vasket seg på lenge, mange av dem var sultne og noen sovnet under intervjuene fordi de var så slitne, forteller Binford.

Trekker seg

I dag meldte fungerende sjef for grensekontrollen, John Sanders at han trekker seg fra stillingen sin. Ifølge kilder innen grensekontrollen som ABC News har snakket med, er det varslet en intern undersøkelse rundt påstandene om mishandlingen av barn i flere mottak. De samme kildene tror likevel ikke Sanders avgang har noe med dette å gjøre.

Mange av barna på mottaket i Clint fortalte at de var kommet alene over grensen fra Mexico til USA, men noen av babyene og de minste barna hadde blitt skilt fra sine foreldre da de voksne ble arrestert.

Regjeringsregler sier at barn ikke kan oppholdes av grensekontrollører over 72 timer før de blir overført til mottak tilpasset de unge. Men de offentlige anleggene er overfylt og det siste året er fem barn døde mens de ble holdt av grensekontrollørene.

Fem barn har død mens de har vært tatt hånd om grensekontrollen det siste året. Her demonstrerer Fernando Garcia, leder for organisasjonen menneskerettigheter ved grensen mot det som skjer. Foto: JOSE LUIS GONZALEZ / Reuters

Ifølge tall CNN har innhentet er 377.000 familier, 60.000 barn uten voksne og 226.000 enslige voksne arrestert av grensekontrollørene så langt i år.