De sitter og ligger tett i tett i grupper. Bare tynne plastvegger skiller dem. De har sølvglinsende kapper som skal hjelpe dem å holde varmen.

Fotografiene fra mottakssenteret i Donna i Texas er lagt fram av den demokratiske representanten Henry Cuellar. Han sier til nyhetsbyrået Reuters at bildene er tatt sist helg.

Bidenregjeringen har også offentliggjort disse bildene fra Donna i dag. Foto: Jaime Rodriguez Sr. / AFP

Bygd for 80, huser over 600

En anonym ansatt rapporterer, ifølge Fox News:

– Det er ekstremt utrygt og helsefarlig. En av avdelingen er bygget til å motta 80 personer og i dag har vi 694 barn uten følge her. Det er 867 prosent mer enn kapasiteten.

Den ansatte har skrevet en e-post til sine ledere og varslet om at de som jobber der ikke kan ta ansvar for helse og trygghet, hverken for immigrantene eller for seg selv. De ansatte blir stresset og utslitt, sier vedkommende.

– Immigrantene ligger ofte oppå hverandre fordi det ikke er soveplass til alle. Barna må ligge på siden og sove, for å spare plass.

Den ansatte ber om at noen gjør en innsats for å bedre situasjonen før det skjer en tragedie.

Media har ikke fått komme inn i mottakssentrene i USA. Foto: Rep. Henry Cuellar / Reuters

Har nektet media adgang

USA Today skriver at amerikanske myndigheter har forsøkt å hindre allmennheten i å se slike bilder. Hverken advokater eller media har sluppet inn i mottakssentrene. Henry Cuellar sier det er derfor han har sørget for å få offentliggjort disse bildene nå.

Rundt 100.000 personer ble i februar pågrepet av Den amerikanske toll- og grensesikkerhetsetaten (CBP) da de forsøkte å ta seg til USA fra Mexico. Nesten 9.500 av disse var enslige mindreårige. De aller fleste voksne som ankommer, blir sendt tilbake, mens enslige mindreårige får bli.

Etter at Joe Biden overtok presidentembetet har immigrantene strømmet til fra landene sør for USA. Myndighetene har ikke kapasitet til å ta imot alle. Og de har heller ikke plass til å huse de mange som kommer på en forsvarlig måte med tanke på koronasmitte.

Senteret i Donna ligger like ved Rio Grande. Foto: John Moore / AFP

Gir jobben til Kamala Harris

Republikanere har sagt at Joe Biden kom til å skape en krise ved å love en mer humanitær innvandringspolitikk enn sin forgjenger. Løftene hans har gjort at mange håpet at det ville bli enklere å komme inn i USA.

President Joe Biden har gitt visepresident Kamala Harris ansvaret med lede arbeidet med å håndtere denne krisen.

Ifølge AP er formålet med utnevnelsen også å vise at presidenten tar situasjonen på grensen alvorlig, etter kraftig kritikk fra republikansk hold.

En delegasjon fra Det hvite hus og Kongressen besøkte onsdag grenseområdet og var blant annet innom et senter der mindreårige migranter uten pårørende samles.

Torsdag reiser en gruppe republikanske senatorer til Texas.

– Det er Joe Bidens politikk som fører til dette. Nå er kapasiteten i Donna sprengt med 1500 prosent. Dette er ingen barmhjertig politikk, sier Ted Cruz, ifølge nyhetsbyrået Reuters.