Märtha Louise angriper Se og Hør i egen podkast

– Det er utrolig vondt å se på at en familie splittes totalt fordi Se og Hør kjøper tjenester, eller selger. Altså, de gir penger for informasjon, mener jeg. De sier selv bilder. Og de gir mye penger, og dette vet jeg, at det er mye penger, sier prinsesse Märtha Louise.

Det var VG som omtalte saken først.

Sitatet kommer fra «HeartSmart Conversations», podkasten prinsesse Märtha Louise spiller inn sammen med Lilli Bendriss og Mari Manzetti. Til vanlig er podkasten på engelsk, men den aktuelle episoden er på norsk.

Podkastepisoden varer i over én time og 18 minutter, og handler om Se og Hørs dekning av Durek Verrett.

Verrets mor har stilt opp for Se og Hør flere ganger, med krass kritikk av sønnen. Moren har blant annet sagt til Se og Hør at hun «vil advare alle nordmenn mot min egen sønn». Dette samtidig som hun ifølge VG var på kontrakt med Se og Hør.

Verretts søster har anklaget sin egen mor for karakterdrap på sønnen.

– Det som er problemet når man betaler for informasjon, at man ikke får sannheten. For man vil hele tiden spinne for å få mer penger. Du vil hele tiden si noe som er kontroversielt eller ikke sant, eller bare for å få disse pengene, sier prinsessen.

Märtha Louise: – Jeg vet de gir penger

Märtha Louise sier også at artiklene i Se og Hør er grunnen til at Verretts mor ikke kommer i det kommende bryllupet.

– Hvis ikke Lars Gautneb (Se og Hør-journalist, journ.anm.) hadde kjøpt moren på denne måten, så hadde hun vært i bryllupet, sier Märtha i podkasten.

Prinsessen har måttet forholde seg til Se og Hør helt siden hun var barn.

– Jeg vet at de gir penger. Mye penger.

NRK har vært i kontakt med journalist Lars Gautneb, som ikke ønsker å kommentere saken.

SAMMEN: Durek Verrett og Märtha Louise er forlovet, men skal ikke gifte seg før Verrett får ny nyre. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / Rune Stoltz Bertinussen

Se og Hør: – Vi betaler for bilder

Saken har satt søkelys på Se og Hørs journalistiske praksis, men sjefredaktør Ulf André Larsen tviholder at bladet ikke betaler for saker.

– Det er en mannsalder siden Se og Hør ble beskyldt for å betale kilder for intervjuer. I dag betaler vi kun for bilder, heter det i en kommentar som ble publisert på Se og Hørs hjemmesider den 7. april.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Ulf André Andersen. Han skriver i en SMS til NRK at han henviser til kommentaren.

– Våre artikler bygger på ordinære journalistiske prinsipper, og de er godt dokumentert, skriver sjefredaktøren.

I VG sier sjefredaktøren at kontrakter med kilder forekommer, men vil ikke kommentere den eventuelle kontrakten mellom Se og Hør og Durek Verretts mor.

– Vi uttaler oss aldri om enkeltsaker. Folk skal være 100 prosent trygge på at når de kommer til oss, så uttaler vi oss aldri om avtaler, sier Andersen.