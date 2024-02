Brygger til strid også i Trøndelag Ap

Pål Sture Nilsen har ambisjoner om enda mer makt i Arbeiderpartiet. Nå vil han inn i styret i fylkeslaget.

Før det dramatiske årsmøtet i Trondheim Ap, ble gruppeleder og Aps tidligere ordførerkandidat i Trondheim, Emil Raaen, spilt inn på topp til nytt styre i Trøndelag Arbeiderparti.

Trond Giske var en av Pål Sture Nilsens støttespillere da han ble valgt til ny leder i Trondheim Arbeiderparti på årsmøtet. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Helomvending

Nå har partiet gjort helomvending.

Raaen er vraket, og Pål Sture Nilsen har tatt plassen.

Men det nye styret i Trondheim Arbeiderparti er splitta i saken.

Derfor måtte Pål Sture Nilsen ty til dobbeltstemme for å få gjennom valget av seg selv. Det skriver både TV 2 og Adresseavisen.

– Dette viser hvor dyp splittelsen er mellom miljøene i rådhuset og Folkets Hus i Trondheim Arbeiderparti.

Det sier politisk kommentator Linda Bjørgan i NRK Trøndelag.

Spill av lyd Nå må det bli slutt på det som er oppfattet som bråk, og bli fokus på det som er politikk. Det er det vi er til for. Det er det velgerne forventer og medlemmene forventer.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre om bråket i Trondheim Arbeiderparti.

En som har fått skylda for bråket er Trond Giske som nå er nestleder i Trondheim Ap.

– Under årsmøtet til Trondheim Ap var det tydelig at Trond Giske gjennom lokallaget Nidaros Sosialdemokratisk Forum har all makt i Trondheim Ap, og heller ikke var redd for å bruke den.

Der sier Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK.

Ønsker et samlende styre

Nå ser det ut til at bråket fortsetter inn mot årsmøtet i fylkeslaget 16. mars.

Valgkomiteen har hatt flere møter, og vil snart legge frem sin innstilling.

– Vi har en jobb å gjøre, og har fått mange innspill fra kommunene. Vi er opptatt av at Trøndelag Ap skal ha et godt og samlende styre.

Det sier Arnhild Holstad, leder i valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti.

Stortingsrepresentanter og styret i Trøndelag Arbeiderparti Ekspander/minimer faktaboks Stortingsrepresentanter fra Trøndelag Arbeiderparti 2021 – 2025: Ingvild Kjerkol: Helse- og omsorgsminister

Helse- og omsorgsminister Terje Sørvik: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Kommunal- og forvaltningskomiteen May Britt Lagesen: Energi- og miljøkomiteen

Energi- og miljøkomiteen Eva Kristin Hansen: Utenriks- og forsvarskomiteen

Utenriks- og forsvarskomiteen Jorodd Asphjell: Utdanning- og forskingskomiteen

Utdanning- og forskingskomiteen Kirsti Leirtrø: Kontroll- og konstitusjonskomiteen Styret i Trøndelag Arbeiderparti 2022 – 2024: Leder: Ingvild Kjerkol NRK har ikke fått svar om hun vil fortsette i styret.

Nestleder: Amund Hellesø Vil fortsette i styret hvis partiet ønsker det.

Nestleder: Eva Kristin Hansen Vil ikke fortsette i styret

Medlemsansvarlig: Nils A. Nesjan Vil fortsette i styret hvis partiet ønsker det.

Kvinnekontakt: Tone Wanderås ​​​​​​​ Vil fortsette i styret hvis partiet ønsker det.

Styremedlem: Bjørn Iversen ​​​​​​​ Vil fortsette i styret hvis partiet ønsker det.

Styremedlem: Berit Flåmo ​​​​​​​NRK har ikke fått svar om hun vil fortsette i styret.

Styremedlem: Isak Veierud Busch ​​​​​​​ Vil fortsette i styret hvis partiet ønsker det.

Styremedlem: Anja Sterten ​​​​​​​​​​​​​​ Vil fortsette i styret hvis partiet ønsker det.

Styremedlem: Trude Cathrine Tevik Guldbrandsen ​​​​​​​ Vil fortsette i styret hvis partiet ønsker det.

Styremedlem: Roar Aas ​​​​​​​ ​​​​​​​ Vil fortsette i styret hvis partiet ønsker det.



Hun bekrefter at valgkomiteen i går fikk nye forslag på styrekandidater fra Trondheim, men ønsker ikke å kommentere dette utover det.

– Vi i valgkomiteen skal gjøre våre egne vurderinger, ikke bare ut fra innspillene fra lagene. Vi har lov til å tenke selv, sier Holstad.

NRK har ikke fått svar fra Ingvild Kjerkol om hun ønsker å fortsette som leder.

Ingvild Kjerkol har vært leder i Trøndelag Arbeiderparti siden 2020. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Hennes lokallag, Stjørdal Arbeiderparti, har varslet valgkomiteen om at de fortsatt ønsker Kjerkol som fylkesleder.

– Hun har sagt at det var greit, sier nestleder Reinert Botten i Stjørdal Arbeiderparti.

Eva Kristin Hansen har varslet at hun ikke tar gjenvalg som nestleder.

Ordfører i Nærøysund Amund Hellesø tar gjerne gjenvalg som nestleder.

– Jeg stiller meg disponibel for partiet, så er det opp til årsmøtet å avgjøre.

Setter stortingsdøra på gløtt

Politisk kommentator Linda Bjørgan er ikke overrasket over helomvendingen fra Trondheim Arbeiderparti, der Trond Giske nå er mektig nestleder.

– Som leder av landets største lokallag vil han nok også påvirke sammensetningen av det nye styret i fylkeslaget, seier Bjørgan.

Mot slutten av året skal fylkespartiet ha nominasjonen til Stortinget klar, fra de to valgkretsene i Trøndelag.

Her har Giske meldt seg på i kampen.

– Jeg har til gode å snakke med noen i Trondheim Ap som tviler på at Giskes mål er å komme tilbake i rikspolitikken, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.

– Han vil være en viktig stemme i Arbeiderpartiet, og ønsker seg tilbake der han kan ha innflytelse.

Hun mener dette forklarer den store interessen for hvordan styret i Trøndelag Ap og nominasjonskomiteen i Sør-Trøndelag Ap blir satt sammen.

– Splittelsen i Trondheim Ap om hvem de ønsker som nestleder i Trøndelag Ap, ser ut til å følge det samme mønsteret som den synlige konflikten under årsmøtet.

Tøff konkurranse

Men veien tilbake til Stortinget kan bli tøff for Giske.

Både Karianne Tung og Per Olav Hopsø er ønsket av mange. Tung drar kvinnelige velgere, og Hopsø fra Melhus er partiets distriktsalibi.

Partiet ønsker også gjerne en kandidat med sterk LO-tilknytning, og høyt på lista må de også ha en kandidat som AUF støtter.

Uansett hva som skjer knyttet til beskyldningene om plagiat i Kjerkols masteroppgave, er nok hun fremdeles sterkt ønsket på topp i nominasjonen til Stortinget fra Nord-Trøndelag.

Amund Hellesø er også en aktuell kandidat her.

Bjarte M. Johannesen / NRK Trond Giske Trond Giske sier han ikke har bestemt seg for om han vil tilbake til Stortinget: – Jeg er åpen for det, men jeg har ikke konkludert på det, sier Giske. William Jobling / NRK Karianne Tung Karianne Tung har siden oktober 2023 vært digitaliserings- og forvaltningsminister. Hun var Stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag fra 2013 til 2017. Bjarte Johannesen / NRK Per Olav Hopsø Per Olav Skurdal Hopsø har siden desember 2023 vært statssekretær for arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap). Før det var han gruppeleder for Arbeiderpartiet i Trønderlag fylkeskommune. Per Sveinung Larsen / NRK Ingvild Kjerkol Ingvild Kjerkol er helse- og omsorgsminister. Hun er også leder i Trøndelag Arbeiderparti. Vegard Woll Amund Hellesø Amund Hellesø er ordfører i Nærøysund kommune og nestleder i Trøndelag Arbeiderparti.