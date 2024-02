– Det er veldig hyggelig da, sier Høyre – ordfører i Trondheim, Kent Ranum.

Tallene taler for seg selv. Hadde det vært lokalvalg i Trondheim i dag, hadde det gått riktig ille for Arbeiderpartiet.

Det viser ei ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK og Adresseavisen.

Partimåling for Trondheim februar 2024 Parti Oppslutning Endring 31,1% H +1,9 18,6% AP −5,5 16,0% SV +3,7 7,3% R +2,7 7,1% FRP +1,7 6,6% V +0,9 5,5% MDG −0,7 4,0% PP −0,6 1,7% SP −0,3 1,1% KRF −0,9 0,8% Andre −3,0 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 605 intervjuer gjort i perioden 12.2.24–13.2.24. Feilmarginer fra 0,9–4,6 pp. Kilde: Norstat

Tallene er sammenlignet med valgresultatet i september 2023.

– Vi vet at velgere misliker konflikter og bråk, sier Tone Sofie Aglen. Hun er politisk kommentator i NRK.

– Det virker som om velgerne er fornøyde med hvordan de stemte ved valget i høst. Høyre vokser og Ap fortsetter å falle i Trondheim.

Aglen mener Trondheims-ordfører Kent Ranum (H) kan være godt fornøyd med disse tallene. Og påpeker at vi har sett lignende tall i andre storbyer der Høyre vant makta fra Ap.

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Bråkete årsmøte

Sist helg var det årsmøte i Trondheim Arbeiderparti. Et årsmøte som ble prega av mistillitsforslag og beskyldninger om kupp.

Trond Giskes lokallag, Nidaros sosialdemokratisk forum, med over 4500 medlemmer brukte sin store innflytelse til å påvirke partiet. Lederen ble kasta og Pål Sture Nilsen fikk vervet, mens Giske selv ble nestleder, etter et benkeforslag helt på tampen.

Etter det har statsministeren vært på banen og manet til ro.

NRK har prøvd å komme i kontakt med Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Trondheim, Emil Raaen, uten hell, men har fått svar fra den nybakte lederen i Trondheim Ap.

– Det er ille. Det er ikke her vi skal være. Vi skal være et parti som har oppslutning, og som gjør at vi er i stand til å gjennomføre politikk for velgerne våre, sier Pål Sture Nilsen.

Ny ledelse i Trondheim Ap har et mål om å vinne tilbake velgere. Leder Pål Sture Nilsen fra venstre og Trond Giske som ble valgt til ny nestleder. Foto: Bjarte M. Johannesen / Bjarte Johannesen / NRK

Han har et tøft oppdrag i vente, når Arbeiderpartiet skal forsøke å reise kjerringa etter nederlaget høsten 2023.

Etter 20 år med rødgrønt samarbeid i Trondheim var det Kent Ranum og hans høyre/sentrum-koalisjon som tok makta sist høst.

Nilsen sier svaret på hvordan de skal komme tilbake er det samme uansett hvilken dag vi spør.

– Vi skal fortsette å bygge lag. Verve flere medlemmer og drive politisk utvikling, vinne saker for innbyggerne fra et mer sosialdemokratisk styrt Trondheim.

Lettelse i Høyre

Kent Ranum (H) har vært ordfører i Trondheim i litt over 100 dager. Han er lettet over at partiet går fram med 1,9 prosentpoeng til 31,1 prosent.

– Det er veldig tidlig i perioden, men jeg føler vi har kommet godt i gang. Jeg opplever at folk har tillit til oss, sier Ranum.

Veldig hyggelig meningsmåling, sier ordfører Kent Ranum (H). Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Misliker bråk

At Arbeiderpartiet ikke klarer å begeistre velgerne om dagen er ikke noe spesielt for Trondheim. I NRKs nasjonale februarmåling fikk Ap kunne 17,8 prosent.

– Mye kan skje fram til valget, men det ser blytungt ut for Støres parti. Trøsten er at mange Ap-velgere har satt seg på gjerdet, og de er enklere å vinne tilbake, sier Tone Sofie Aglen, og fortsetter:

– I Trondheim ser vi at mange skuffede Ap-velgere går til SV, og SV puster Ap i nakken i flere storbyer.

Les også Giske vald som nestleiar i Trondheim Ap

SVs gruppeleder i Trondheim, Mona Berger er fornøyd med å ha los på Arbeiderpartiet. SV får en oppslutning på 16 prosent, mens Ap har 18,6 prosent i denne målinga.

– Det er veldig hyggelig å få ei god måling, sier hun. Berger tror målinga viser at de er i tydelig opposisjon til de som styrer i byen.

Trondheim SV med gruppeleder Mona Berger studerer tallene i den nye målinga. Foto: Morten Andersen / NRK

– Jeg ser at vi henter velgere fra Arbeiderpartiet og MDG. Det gjør jo at vi ikke får noe fremgang på venstresida, men både SV og Rødt gjør det godt, og det er vi fornøyde med.

– Hva er det verste med denne målinga?

– At det ikke er rødgrønt flertall, sier Berger.

Les også Kjerkol om Ap-bråket: – Opprivende

Ingen god reklame

Politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen er tydelig på at det bråkete årsmøtet i Trondheim Ap ikke har vært god reklame for Arbeiderpartiet.

– Bråk og konflikter er gift for partiene. De mister fokus på politikk og de viktige sakene, og støter fra seg velgere. I Ap sliter de med å riste av seg gamle konflikter.

Nyvalgt leder i Trondheim Ap, Pål Sture Nilsen, tror årsmøtet kan ha påvirket meningsmålinga.

– Jeg tror velgerne blir usikker på hva vi er mest opptatt av. Om det er politikken eller interne forhold. Så sånn sett tror jeg det har hatt påvirkning på målinga, som kommer så tett etterpå, mener Nilsen.