Lysbakken: – Vi skal bidra til at landet får en ny regjering

SV-lederen ankom Ris i Oslo klokken 10 torsdag formiddag.

– Nå tar vi en ting av gangen. Nå skal vi snakke sammen, så begynner prosessen der. Vi trenger tid til å finne ut av ting, sier Lysbakken på vei inn til Støre.

I går møtte Støre Sp-leder Vedum. Senterpartiet ønsker en regjering uten SV,

– Hva tenker du om at en av partene ikke vil ha deg med?

– Nå får vi se på det her. Vi har fått en oppgave av velgere, det er å gi landet en ny regjering. Vi skal bidra til at landet får en ny regjering, sier Lysbakken.

Plan A

Jonas Gahr Støres plan A er en regjering der han får med seg Senterpartiet og SV.

De tre partiene har flertall på Stortinget.

– Vi er beredt til å gå i regjering, men politikken avgjør. Vi går i regjering hvis vi får til nok når det gjelder et mer rettferdig Norge og et rettferdig grønt skifte. Og at vi går i opposisjon hvis det blir for slapt, sier Lysbakken.

Ap-lederen hadde onsdag kveld et tre timer langt møte med Sp-toppene Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad.

I motsetning til Støre har ikke Senterpartiet ønsket å ha med seg SV i regjering.

Vedum: – Politisk skifte viktigst

Sp-leder Vedum møter torsdag formiddag sentralstyret. Han sier de skal snakke om valget og veien fremover.

– Hvilke avklaringer er du opptatt av å få ut i dag?

– Nå er det en prosess. Nå jobber man med å forvalte den tilliten man har fått i valget. Vi har fått 18 flere stortingsrepresentanter enn det vi hadde i 2013 og ni flere enn vi hadde i 2017. Vårt ansvar er hvordan den styrken skal gjøre at vi foretar et politisk skifte. En ting er jo regjeringsskifte, men det er det politiske skiftet som er det viktigste.

– Har du med en anbefalingen i dag om hvorvidt man bør gå i regjeringsforhandlinger med SV eller ikke?

– Fordelen nå er at vi kan jobbe solid og ordentlig og få mest mulig gjennomslag for saker.

– Men får vi den avklaringen i dag, tror du?

– Nå bruker vi tida. Vi har god tid.

BLIDE: Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad forlot Støres bolig i 20.30-tiden onsdag. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Flere enn 84 gir flertall

