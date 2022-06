Luftambulansetjenesten ser på samarbeidsmuligheter med andre selskap

Flyteknikere ble tatt ut i streik sist lørdag og partene er ennå ikke enige. Fredag ettermiddag ble det brudd i forhandlingene. NHO har varslet lockout fra natt til søndag om ikke NHO og NFO kommer til noen løsning i sin konflikt som blant annet handler om lønnen til flyteknikere.

Lockout betyr at arbeiderne stenges ute fra arbeidet, og er arbeidsgivers virkemiddel for å fremtvinge en løsning. Det er et pressmiddel på samme måte som arbeidernes streik.

En mulig lockout vil også hindre flyteknikerne i Babcock, selvskapet som jobber med ambulanseflyene i Norge, å gå på jobb. NFO har tidligere søkt dispensasjon for flyteknikerne som jobber med ambulanseflyene, men de venter på svar.

En konsekvens kan bli beredskapssvikt i ambulanseflytjenesten. Det gjør at Luftambulansen nå undersøker muligheten for å inngå avtaler med andre eksterne selskaper for å holde luftambulansetjenesten gående under en mulig lockout.

– Vi har startet undersøkelser av hva vi kan sette inn av andre ambulanseflyressurser fra kommersielle operatører for å dekke hullet i beredskapen vår hvis vi skulle oppleve det, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell, til NRK.

Det var TV 2 som omtalte saken først.

Luftambulansetjenesten er ikke en del av konflikten mellom arbeidstager og arbeidsgiver og de har derfor mulighet til å inngå avtaler med et eksternt firma som ikke er rammet av streik.

Sjekker mulighetene

Han forteller at de ikke leier inn selskaper nå, men har startet en dialog for å være forberedt.

– Vi skal stille en definert beredskap for ambulansefly. Det finnes andre transportmidler for pasienter der ut, men vi må prøve å opprettholde en så god beredskap som mulig, sier Juell til NRK.

– Hvis flyene fra Babcock blir satt på bakken og ikke har mulighet til å fly, må vi finne ut om vi har mulighet til å sette inn andre ressurser, forklarer Juell.

Luftambulansetjenesten har dialog med selskaper både i Norge, Sverige og Danmark.

– Det er selskaper vi har samarbeidet med tidligere. Det er Babcocks eget søsterselskap i Sverige, AirWing i Oslo, SmuuthCare i Danmark vi først og fremst har kontakt med.

Kan holde i 72 timer

Når eventuelle avtaler med nye selskap trer i kraft vil ikke Juell spekulere i ovenfor NRK.

– Det er et åpent spørsmål foreløpig. Enn så lenge så har Babcock normal beredskap og det er det viktigste av alt.

Juell sier til NRK at han forutsetter normalt drift også de nærmeste dagene.

– Lockdown er varslet fra natt til søndag, men en lockdown vil ikke sette flyene på bakken umiddelbart, Det vil gå noen tid før det skjer. Det kan gå inntil 72 timer, sier Juell.

Dette fordi luftambulansene vil bli sjekket av flyteknikere før lockouten trer i kraft og ikke vil trenge å sjekkes på en tid.