Disse flyvningene er kansellert i dag

Kommunikasjonssjef i Widerøe Catharina Solli bekrefter onsdag morgen at flyselskapet kansellerer syv flyvninger i dag. Det er direkte og indirekte som følge av flyteknikerstreiken.

Disse flyvningene er berørt:

Fartøy WF972 fra Tromsø-Alta, Alta-Vadsø og Vadsø-Kirkenes

Fartøy WF481 fra Tromsø-Trondheim og Trondheim-Sandefjord

Fartøy WF436 fra Sandefjord-Stavanger

Fartøy WF532 fra Stavanger-Bergen

– Til passasjerer som ikke har hørt noe fra oss: møt opp som normalt, er den klare oppfordringen fra Solli i Widerøe.

Kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe forteller onsdag morgen at en rekke flyvninger, blant annet fra Trondheim og Tromsø, er kansellerte som følge av flyteknikerstreiken. Foto: Einar Aslaksen / Einar Aslaksen

Widerøe kansellerte 38 flyvninger tirsdag, og oppfordret da kunder til ikke å ringe inn til flyselskapet hvis ikke de hadde fått reisen sin kansellert.

Norwegian kansellerte tirsdag

Norwegian meldte tirsdag om 17 kansellerte flyvninger onsdag. Onsdag morgen er det enn så lenge ikke flere innstillinger hos Norwegian.

– Kan det bli aktuelt å innstille flere flyvninger?

– Vi håper ikke det. Men nå er situasjonen den at vi mangler flyteknisk personale på grunn av streik, og det betyr at hvis det skjer noe uforutsett og et fly trenger teknisk inspeksjon kan det få konsekvenser for trafikken, sier presseansvarlig Andreas Hjørnholm til NRK onsdag morgen.

Hos Norwegian er følgende flyvninger kansellerte, ifølge NTB:

Oslo – København, Oslo – Trondheim, Oslo – Harstad/Evenes, Oslo – Roma, Oslo – Molde og Oslo – Budapest. I tillegg kommer en enkelttur til Bergen. Fra Bergen er tur/retur til London og København kansellert.

Flyet ble kansellert – må rekke møter

På Trondheim lufthavn møter NRK Joachim Balstad Engen.

Han skulle egentlig vært på en av Widerøes flyvninger fra Trondheim til Sandefjord, men denne ble kansellert. Nå må han fly via Bergen, før han kommer seg til Torp i Sandefjord.

– Man skjønner på en måte streiken, men det er klart, det skaper litt krøll for ganske mange, sier Engen.

Hadde ikke Widerøe kansellert flyvningen fra Trondheim til Sandefjord, hadde ikke Joachim Balstad Engen hatt tid til en prat med NRKs reporter på Værnes. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Han skal til Skien for å følge NM-veka, og har avtalt møter. Disse er han nå usikker på om han rekker.

– Vi er spent på hvordan det skal gå.

SAS ikke berørt

SAS har ingen kansellerte flyvninger som følge av streiken.

– Status nå i morgentimene er at det fortsatt ikke er noen SAS-fly påvirket av flyteknikerstreiken. Vi fortsetter å følge situasjonen tett, sier Tonje Sund, pressesjef i SAS.

Hun vil ikke spekulere i utviklingen, og henviser til NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) på spørsmål om noen av teknikerne tilknyttet SAS er omfattet av streiken.

Flyselskapet Flyr er ikke berørt av streiken, fordi de ikke har teknikere organisert under NFO.

Rolig på Gardermoen

Onsdag formiddag går det rolig for seg på Oslo lufthavn.

Kommunikasjonssjef Harald Nygård Kvam ved Gardermoen tror derimot helgen vil bli travel.

– Men nå flyter det fint, og det er fin å se det går bra i morgentimene.

På Torp i Sandefjord opplever de nå stor pågang fra kunder som søker informasjon om avgangene sine.

– Vi får en god del henvendelser, for det er mange som skal ut på ferietur i disse dager. Så det er mange som ringer og spør, sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen.

– Men på Torp er det kun Widerøe som kan bli berørt av flyteknikerstreik. Ellers går de andre flyene. De har teknisk vedlikehold i utlandet og er ikke berørt av denne streiken.

Er kontakt mellom partene

Onsdag morgen bekrefter Torbjørn Lothe, leder i NHO Luftfart, at det er kontakt mellom partene i streiken.

– Kan bekrefte at det er kontakt mellom partene, men bortsett fra det kan vi ikke si noe mer konkret, skriver Lothe i en SMS til NRK.

NHO gikk ut med varselet om lockout klokken 18 tirsdag. Lockouten trer i kraft natt til søndag om ikke partene kommer til noen løsning.

Sent tirsdag kveld bekreftet tariffleder Petter Wettre i NFO at de hadde tatt opp igjen kontakten med NHO Luftfart.