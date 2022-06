Rundt kl. 10 møtes representanter for flyteknikerne (NFO) og flyselskapene (NHO Luftfart) på riksmeklerens kontor i Oslo.

– Vi har hele dagen og bruker den tiden vi trenger, sier mekler Carl Petter Martinsen rett partene møtes rundt forhandlingsbordet.

Han sier situasjonen er der den var da partene forlot hverandre i går kveld.

– Det er ganske mange uavklarte spørsmål fremdeles. Men delegasjonene jobber godt, og det er all grunn til å være her med tanke på å finne en løsning som jeg tror bestemt at alle parter, også jeg, er interessert i å få til.

Skiftet forhandlingsleder

I går ble det kjent at Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har skiftet forhandlingsleder midt i konflikten.

Opprinnelig var det leder i NFO, Jan Skogseth, som ledet flyteknikernes delegasjon. Nå har Petter Wettre, som leder tariffkomiteen, tatt over for Skogseth.

– Det er uvanlig at man skifter delegasjonsleder i en mekling, det har ikke jeg vært borti før, sier mekler Martinsen.

Samtidig understreker han at det ikke nødvendigvis er så rart heller.

– Det kan være positivt, og den som kommer inn gjør en utmerket jobb i likhet med motpartens delegasjonsleder, sier Martinsen.

På spørsmål svarer han at Jan Skogseth er «hjertelig velkommen» dersom han ønsker å delta i meklingen.

Streik og varslet lockout

KAN RAMMES: En del av teknikerne som rammes av en eventuell lockout jobber med ambulanseflyene til selskapet Babcock. Dersom konflikten går ut over liv og helse, kan staten gripe inn med tvungen lønnsnemnd. Foto: Kent Antonsen / Babcock

Flyteknikerne har streiket siden sist lørdag, altså snart en uke.

106 teknikere er så langt tatt ut, og streiken vil etter planen bli trappet opp i helgen med ytterligere 39 flyteknikere.

I tillegg har NHO varslet lockout fra søndag, noe som innebærer at 450 flyteknikere fra NFO nektes å komme på jobb – inkludert ambulanseflytjenesten i nord.

Det vil dramatisk øke konsekvensene av konflikten og kan tvinge regjeringen til å gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

Heftig avstand mellom partene

Flyteknikerne krevde i utgangspunktet 60 kroner timen i tillegg. Det er et godt stykke over «rettesnoren» frontfaget, der resultatet var rundt 4 kroner timen.

NHO mener lønnskravet er «ekstremt» og begrunner den varslede lockouten med nettopp dette.

– Vi må forholde oss til at det er konflikt, og partene er ganske grunnleggende uenige på en del sentrale punkter. Men det betyr ikke at det ikke er en vei videre, og det er den veien vi forsøker å finne sammen, sier Martinsen.

Ingen kanselleringer i dag

I skrivende stund er dagen ennå ung, men så langt påvirker ikke streiken flyavganger i dag.

Verken SAS, Norwegian eller Widerøe melder om kansellerte avganger som følge av flyteknikerstreiken fredag. Det opplyser flyselskapene til NTB fredag morgen.

Selskapene er dog klare på at situasjonen kan endres i løpet av dagen.