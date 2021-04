Lover fortsatt kamp for rusreformen

Venstre avholder nå sitt landsmøte, og skal i løpet av helgen stake ut kursen for partiet de neste fire årene. Partiet sliter som kjent på meningsmålingene, og får en oppslutning på 2,9 prosent på NRKs supermåling.

– Hvis de rødgrønne nå ender opp med å stanse rusreformen i Stortinget, skal vi kjempe helt fram til valgdagen, sa Melby i talen.

– Venstresiden snakker om forskjeller og ulikhet. Men hva med den sosiale ulikheten som rammer rusavhengige hver dag? Hva med de flere hundre som dør av overdoser hvert år? Hva med guttene som må å ta av seg undertøyet når politifolk som leter etter rusmidler? Tror dere de opplever at vi har et samfunn der alle behandles likeverdig?

– Samfunnets vanlige reaksjon overfor folk som sliter, er å hjelpe dem, ikke straffe dem. Hvorfor ikke gjøre det samme med mennesker med rusproblemer, sa Melby.

Klima-angrep

Venstrelederen gikk også til angrep på både SV og MDG i klimapolitikken. Hun mener de mangler en realistisk plan for å nå klimamålene. Men det var først og fremst Arbeiderpartiet og Senterpartiet som fikk gjennomgå. De to partiene har ingen felles løsninger, mener Melby.

– Senterpartiet er mot nesten alt som funker, mens Ap er mot ganske mye av det som funker, sa hun.

– Det hjelper ingenting at Espen Barth Eide snakker som en Venstre-mann om klimapolitikk og internasjonalt samarbeid. For Arbeiderpartiet har også en nestleder, Bjørn Skjæran, som bruker tida si på å konkurrere med Trygve Slagsvold Vedum om å være mest for billig biff, burger og bensin, sa Melby i talen.

«Jåleri»

Melby gikk også til angrep på de rødgrønnes skolepolitikk.

– De rødgrønne har kalt det jåleri å heve statusen på lærerutdanningen til en mastergrad, og stille krav til karakterene ved inntak til lærerutdanningen, sa Melby.

Hun pekte på at gjennomføringen på lærerutdanningen har gått opp, stikk i strid med de rødgrønnes advarsler.

– De rødgrønne skal få lov til å kalle det jåleri. Men de kan ikke få lov til å reversere den gode utviklingen vi har stått bak, fjerne kravene vi har stilt og avlyse kunnskapssatsingen vi har fått gjennomslag for, sa hun.

– Ap, Sp og SV skal ikke få lov til å ta norsk skole tilbake i tid. Og det er bare én ting vi kan gjøre for å unngå det: Å vinne valget.

Stridssaker

Det ligger ikke an til de store stridighetene på landsmøtet. Men flere forslag om skatt er blant sakene som vil skape debatt, som arveavgift og formuesskatt.

– Skattediskusjonen blir viktig på landsmøtet, sier nestleder Sveinung Rotevatn, som har ledet arbeidet i programkomiteen.

En rekke klima- og utdanningssaker, vin i butikk og cannabis på apoteket er andre saker som landsmøtet skal ta stilling til. Det ligger blant annet an til at Venstre vil gå inn for økte avgifter på lange flyreiser og fjerning av taxfree-ordningen.