Lettet Støre etter rus-votering: Solid flertall

– Vi skal ha en kraftfull rusreform hvor vi hjelper de tyngste rusmisbrukerne. De skal ikke forfølges med straff, men med helsehjelp. Samtidig sier vi at vi har ansvar for at unge ikke kommer inn i narkotika, og derfor skal vi ikke avkriminalisere gjennom hele feltet, sa en tilfreds Ap-leder til NRK rett etter at avstemmingen fredag var over.

– Hva var din umiddelbare reaksjon?

– At det er et solid flertall. Men jeg vil jo si at bak dette at vi har stemt over en dissens, så har vi hele landsmøtet, som gjennom mange år har jobbet for at vi får til forbedret helsehjelp til de som trenger det, svarer Støre.

Stemmekrøll

Tidligere på dagen tonet han omsider flagg i den betente striden om regjeringens rusreform. Først da den politiske debatten på landsmøtet var over, grep han ordet fra talerstolen og slo fast at han sier nei til avkriminalisering.

– Når narkotika er forbudt mener jeg det bør ha en konsekvens å være i besittelse og skaffe seg det. Derfor er jeg imot generell avkriminalisering av narkotika i samfunnet vårt, sa Støre.

Og dermed var det klart: Ap-lederen slutter opp om flertallet i redaksjonskomiteen som ikke ønsker en generell avkriminalisering. Det skapte sterke reaksjoner hos partiene som har kjempet for en slik rusreform og skuffelse i egne rekker.

Både AUF og Støres eget fylkeslag Oslo gikk inn for avkriminalisering. Det samme gjorde Vestland Ap og Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen. De opprettholdt sitt forslag og dermed ble det kampvotering på landsmøtet.

Men dramatikken stoppet ikke der. For akkurat idet voteringen over rusreformen skulle starte rett etter klokken 17.20, meldte flere delegater ifra om tekniske problemer. Dermed ble det en pause i det heldigitale landsmøtet til Arbeiderpartiet.

Da voteringen ble gjenopptatt rundt et kvarter senere viste fasiten at Støres linje fikk støtte av 188 delegater, mens 101 gikk inn for avkriminalisering. Fem stemmer var blanke.

Skiller mellom unge og tungt avhengige

Med 13 mot 4 stemmer gikk flertallet i redaksjonskomiteen i Ap inn for en differensiert avkriminalisering fredag. I praksis innebærer dette et nei til regjeringens rusreform fordi det ikke legges opp til en generell avkriminalisering for alle.

Det var dette forslaget som fikk landsmøtets tilslutning senere på dagen.

Konkret tar Ap nå til orde for å «foreslå endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige». Denne gruppen skal «møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner».

Mindretallet ville ha følgende formulering vedtatt:

«Opprettholde et forbud mot narkotika og gå inn for avkriminalisering av bruk og besittelse av små brukerdoser.»

– Vårt forslag vil fremdeles bety at narkotika skal være forbudt. Forskjellen er at man ikke skal bli straffet for bruk og besittelse av små brukerdoser, framholdt Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen overfor NRK i forkant av avstemmingen i landsmøtesalen.

– Heller enn å støte ungdommen vår ut av samfunnet med straff, skal vi de møtes med tett faglig oppfølging. Her stiller vi høyere krav til oppfølgingen og kompetansen enn regjeringens forslag, sa hun.

- Har fått det til

Programkomiteens leder Anniken Huitfeldt mener flertallet har klart å kombinere «to typer solidaritet».

– Vi har jobbet godt i komiteen, med grundige diskusjoner med mål om å samle en løsning som favner så bredt som mulig i partiet. Det mener jeg vi har fått til, sa hun da hun presenterte innstillingen rett før avstemmingen fredag ettermiddag.

Hun poengterte at det er er forskjell på avkriminalisering og legalisering.

– Men selv om det er en teknisk forskjell, så er vi bekymret for at folk vil oppfatte det slik at narkotika nå blir tillatt, sa Huitfeldt i sitt innlegg.

Hun framholdt at Ap ønsker en differensiert avkriminalisering for tunge rusavhengige og en begrensning på hvor lenge slike overtredelser står på rullebladet. I tillegg lover partiet sterkere satsning på forebygging blant barn og unge, mer vekt på ettervern og bedre ressurser til kommunene.

På vippen

Spørsmålet om avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eget bruk splitter Arbeiderpartiet, og flere har lenge etterspurt Støres egen holdning i saken.

Han nevnte ikke reformen med ett eneste ord i gårsdagens landsmøtetale, men varslet i etterkant at han kom til å tone flagg når den politiske debatten på landsmøtet er over.

Og han holdt løftet sitt da han fredag formiddag gikk på talerstolen for å oppsummere debatten.

– Vi skal hjelpe de rusavhengige som trenger hjelp og vi skal være solidariske med de som ikke er i befatning med rus og som ikke skal inn i det, framholdt Ap-lederen.

Rusreformen er et av Venstres store gjennomslag i regjeringen. Helseminister Bent Høie (H) var tidligere imot avkriminalisering, men har endret syn. I KrF er misnøyen stor med egen regjerings reform, men partiet vil høyst motvillig stemme for i stortingssalen.

SV, Rødt og MDG er helhjertede tilhengere av avkriminalisering, mens Sp og Frp går imot. Det innebærer at Arbeiderpartiet er på vippen i saken, noe som forklarer hvorfor oppmerksomheten har vært så stor om dette spørsmålet på landsmøtet.