Lokallag bekrefter: Jon Helgheim foreslås på Oslo Frps stortingsliste

Siv Jensen varslet torsdag overraskende at hun trekker seg som Fremskrittspartiets leder. Hun vil heller ikke toppe Frps Oslo-liste, som dermed må snekres sammen på nytt.

Viken Frp sjokkerte mange da profilerte Jon Helgheim ble vraket på listen til Buskerud. Men nå kan han gjøre comeback i hovedstaden.

– Etter de endringene som har vært og i og med at jeg i forrige nominasjonsrunde spilte inn Carl og snakket med Jon da, finner jeg det riktig å foreslå Christian, Jon og Carl på de tre øverste plassene, sier Sigurd Fredeng, leder i Gamle Oslo Frp, til NRK.

Han foreslår dermed stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, Frp-nestor Carl I. Hagen og Jon Helgheim til Oslo-listen.

– Jeg har ikke sagt noe om rekkefølgen, sier Fredeng til NRK sent fredag kveld.

Flere kilder bekrefter at det jobbes for at Helgheim skal stå på andreplass på Oslo-listen. Samtidig nevnes Helgheim også som en mulig kandidat til jobben som fylkesleder i Oslo.

Helgheim selv er ordknapp når han får høre at hans navn nå er spilt inn.

– Det er veldig mange spekulasjoner, og jeg hører at det er mange som nevner mitt navn. Men jeg har ikke noen flere kommentarer til hva som skjer.

– Har du lyst til å stå på denne listen?

– Jeg har ingen kommentar til det nå.

LES OGSÅ: Siv Jensen går av som leder for et Frp i krise

– Et modig valg av Fremskrittspartiet Du trenger javascript for å se video.

– Rene ord for pengene

Fredeng, som har vært aktiv i Frp i 35 år, sier han spiller inn Helgheims navn allerede nå for å få ut navnene raskt.

– Da er det bedre tid til at dette kan synke inn hos velgerne, sier han.

Fredeng sier det må være opp til den enkelte kandidat å bekrefte sine kandidaturer.

Om Helgheim sier han:

– Han er en utrolig dyktig politiker. Han trekker en del velgere og er et veldig kjent ansikt i mediene og dermed ute blant det norske folk. Da vet man hva man gjør. Det er rene ord for pengene.

Siv Jensen går av som Frp-leder Du trenger javascript for å se video.

Ferdig liste må stokkes om

I slutten av januar la Oslo Frp fram sitt endelige forslag til nominasjonsliste. Der sto Jensen på topp, foran Tybring-Gjedde og Aina Stenersen på de neste plassene.

Frp-nestor Carl I. Hagen signaliserte at han ville stille til kampvotering mot Stenersen om tredjeplassen. Men med Jensen ute må listen snekres sammen på nytt.

Både Ketil Solvik-Olsen – som nå etter alle solemerker blir ny Frp-nestleder – og Carl I. Hagen selv tok fredag til orde for at Tybring-Gjedde får førsteplassen.

Vil ha Tybring-Gjedde på topp

Men Helgheim har vært en «dark horse» i Oslo-prosessen etter at han ble vraket i Viken.

– Jeg har sett at noen ønsker å foreslå Helgheim. Da tenker jeg at det primært er på andreplass. Det naturlige vil være at Christian Tybring-Gjedde rykker opp, med mindre han selv av en eller annen grunn ikke ønsker det, sier Solvik-Olsen til VG.

Han får støtte fra Hagen:

– Nå som Siv ikke lenger er aktuell, forutsetter jeg at det blir Christian Tybring-Gjedde som innstilles på 1. plass på Oslo Frps nominasjonsliste.

Fylkeslederjobb

Problemet med andreplassen på Oslo-listen er at den ikke er sikker, slik Frp nå ligger an på meningsmålingene. Dermed kan utfallet av høstens valg bli at Frp bare får inn sin toppkandidat fra Oslo på Stortinget.

Når Solvik-Olsen stiller seg til disposisjon som nestleder, oppstår dessuten en annen utfordring for Oslo Frp. Han kan ikke være fylkesleder permanent, slik planen var at han skulle velges til i mars.

Solvik-Olsen har midlertidig styrt Oslo-partiet siden sentralstyret satte Oslo Frp under administrasjon før jul. Nå må en annen person overta fra fylkesårsmøtet i mars. Det kan også fort bli Helgheim, forteller kilder til NRK.

Dermed kan han gjøre dobbelt-comeback i Oslo og være sikret en politisk posisjon, selv om han ikke er garantert stortingsplass.