Listhaugs bønn til Støre: – Skrot rusreformen

– Jeg ser med skrekk og gru på hva som vil skje dersom det blir flertall for avkriminalisering, sier Listhaug, og viser til at hun selv snart har en tenåring i huset.

– For mange unge er det vanskelig å skille mellom legalisering og avkriminalisering. Signalene som reformen sender, er at det er greit å bruke narkotika, sier den påtroppende Frp-lederen.

Samme dag som Arbeiderpartiets landsmøte starter, har hun en bønn til Ap og partileder Jonas Gahr Støre:

– Skrot rusreformen. Stopp avkriminalisering. Sørg i stedet for at vi får en politikk som hjelper barn og unge ut av rus. Vi trenger en ettervernsreform ikke en avkriminaliseringsreform.

Mange beilere

De siste dagene har Venstre-leder Guri Melby og statsminister Erna Solberg etter tur bedt Støre og Ap sørge for flertall for rusreformen.

Den innebærer blant annet avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eget bruk.

– Som ledd i en stor sosialpolitisk reform håper jeg Ap blir med på å avkriminalisere små doser narkotika, sa Solberg til VG tidligere denne uka.

Statsminister Erna Solberg (H) håper Ap sier ja til rusreformen. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Også SV, Rødt og MDG håper Arbeiderpartiet faller ned på et ja til regjeringens rusreform, mens Senterpartiet, KrF og Fremskrittspartiet krysser fingra for motsatt utfall.

– Regjeringens rusreform er en fallitterklæring. Den er altfor dårlig når det gjelder hjelp og ettervern til dem som er inne i et rushelvete, sier Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Morten Stordalen.

–Suksesshistorie

Sylvi Listhaug mener norsk narkotikapolitikk slett ikke har vært så mislykket som tilhengerne av rusreformen gir uttrykk for.

– Sammenlignet med andre land er det svært få barn og unge som prøver narkotika i Norge. Det er en suksesshistorie og noe vi bør hegne om.

– Men vi har også høye overdosedødsfall. Vil ikke reformen kunne motvirke dette?

– Nei. Det er her ettervernsreformen som vi etterspør, kommer inn. Vi vet at en del tar overdose når de kommer ut av behandling eller fengsel. De må ikke settes på gata og overlates til seg selv, men hjulpet på en bedre måte enn i dag.

Fremskrittspartiet er i likhet med Sp og KrF imot avkriminalisering. Men mens KrF vil reformen til egen regjering, håper Listhaug at Ap vil stemme nei. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Hvorfor er det så viktig å si nei til avkriminalisering?

– Det at det er ulovlig holder mange bort fra å prøve narkotika i dag.

– Men narkotika skal jo fortsatt være forbudt i regjeringens reform?

– Jo, men når du har mulighet for straff så kan du også stille krav til å ta imot hjelp og oppfølging. Dersom dette blir fritt fram, avkriminalisert, så har man ikke denne muligheten, sier Listhaug.

Oppfølging

– Hvordan kan det være til hjelp for ungdommer at bruk av narkotika kommer på rullebladet deres?

– At de får oppfølging av hjelpeapparatet framfor å slippe taket og la dem seile sin egen sjø, slik rusreformen legger opp til. Å bli innkalt til ett møte på et offentlig kontor vil ikke komme til å hjelpe i det hele tatt.

– Går det ikke an å sørge for god helsehjelp og oppfølging av barn og unge selv om man avkriminaliserer? Er ikke det hele poenget med reformen?

– Vi er mot avkriminalisering, ikke minst fordi det sender helt feil signaler til barn og unge. Men vi er for å hjelpe alle som eksperimenterer med narkotika eller har et rusproblem.

Mangeårig helsepolitisk talskvinne Kari Kjønaas Kjos trakk seg som talsperson for rusreformen i Frp for noen uker tilbake. Det skjedde etter at partiets landsstyret, godt sekundert av Listhaug selv, traff et klart nei-vedtak

– Så hvor samlet er dere egentlig i Frp i denne saken?

– Vi står helt samlet i Fremskrittspartiet om å si nei til avkriminalisering. Uenigheten internt handlet om prosessen som vi har hatt i partiet, at landsstyret fattet et vedtak framfor å la stortingsgruppa behandle saken, sier Listhaug.

– Jeg ga klar beskjed om hva jeg syntes om at hun punkterte prosessen, sa Frp-veteran Kari Kjønaas Kjos til VG da landsstyret sa nei til rusreformen. Hun har trukket seg som ruspolitisk talsperson. Foto: NRK

Lover oppfølging

Regjeringen har gjentatte ganger slått fast at barn og unge samt voksne rusavhengige skal sikres god oppfølging og at den er villig til å forhandle med opposisjonen om formuleringer knyttet til dette.

– Vi skal ta med oss det gode fra ungdomsoppfølgingsprogram som har fungert og introdusere dem i en hjelpelinje og støtteapparat, framfor å ha et spor hvor det skal komme på rullebladet ditt – og du eksempelvis skal få problemer med å komme til USA, sa Solberg i intervjuet med VG.

Hun understreker at foreldrene vil bli informert dersom en mindreårig blir tatt med narkotika og at avkriminalisering ikke er det samme som legalisering – med andre ord at skal bruk og besittelse av narkotika fortsatt være forbudt.

Om regjeringen har sagt seg villig til å forhandle om visse deler av rusreformen, er det noe som ligger fast.

Venstre-leder Guri Melby kom tidligere denne uka med et regelrett ultimatum: Reformen må innebære avkriminalisering – ikke bare for såkalt tungt rusavhengige, men for alle.

Venstre-leder Guri Melby mener rusreformen faller helt sammen uten avkriminalisering for alle. Foto: NRK

– Det skal være likhet for loven, og vi skal ikke diskriminere noen og straffe dem hardere enn andre. For det andre er det et skille som i praksis er umulig å lage. Så ja, hvis utgangspunktet for Ap er at det må være et sånt skille, greier ikke jeg å se for meg at vi kan finne noen enighet, sa Melby til VG.

Overfor NRK følger Melby opp med en klar henstilling til Ap-leder Jonas Gahr Støre:

– Arbeiderpartiet har nå en historisk mulighet til å være med på en av de største sosialpolitiske reformene de siste tiårene. Vi har en mulighet til å innføre en politikk som kan redde liv og som innebærer at noen av de mest slitne i samfunnet vårt behandles med mer verdighet. Den muligheten håper jeg de griper.

Avviser press

– Guri Melby har en kombinasjon av å true og lokke. Ingen av delene gjør så veldig inntrykk på meg, sier Jonas Gahr Støre til NRK.

-Gjør ikke inntrykk på meg, sier Støre om oppfordringen fra Venstre. Han vil ikke selv si om han er for eller imot avkriminalisering.

Ap-lederen sier to forhold er viktige for ham i denne saken:

– At vi får levert en reform som virkelig gir helsehjelp til rusavhengige. Det handler om grunnleggende solidaritet med sårbare mennesker. De skal møtes med helsehjelp og ikke med rettssystemet. Den andre solidariteten er å hindre at unge mennesker kommer inn i rus. En rusreform må også ivareta dette, og der er ikke regjeringens framlegg godt nok, sier Støre til NRK.

Støre har så langt avvist alle invitasjoner til å avklare hva han selv mener om avkriminalisering, under henvisning til at det er opp til landsmøtet å avgjøre saken.