Rusreformen: Ap-topp nekter å gi opp avkriminalisering 

– Vestland Ap er for en rusreform med avkriminalisering av bruk og besittelse slik foreslått, sier Persen til NRK.

Hun sitter i Arbeiderpartiets redaksjonskomité, som nå jobber på spreng for å finne formuleringer partiet kan enes om. Landsmøtet starter torsdag.

– Vi og motstanderne av avkriminalisering har mange av de samme bekymringene. Men i dag hindrer straff altfor mange i å søke hjelp og at narkotikapolitikken flyttes fra straff til behandling, sier Persen.

– Vi er ute etter en sosialdemokratisk reform. Nå har vi en unik sjanse til å gjøre det på vårt partis premisser.

AVKRIMINALISERING: Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen mener straff hindrer mange rusavhengige i å søke hjelp. Foto: Terje Pedersen / NTB

På vikende front

Kjernen i reformen er at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at mindre mengder til eget bruk ikke lenger skal straffes.

Men alt tyder på at Persen i Bergen Ap, Oslo Ap og AUF – som alle står i front for avkriminalisering – er på vikende front internt.

Allerede i mars sa fylkeslagene Vestfold og Telemark, Nordland og Akershus nei til regjeringens rusreform.

Etter den tid har Rogaland sagt nei til avkriminalisering. Finnmark har vedtatt å fastholde det som står i dagens program om å «møte personer med rusproblemer med god helsehjelp, ikke straff».

Heller ikke Agder Ap vil være med på avkriminalisering slik regjeringen har foreslått.

Innlandet har fristilt sine delegater, noe som ikke er uvanlig i saker som berører samvittighetsspørsmål.

– Flertall mot avkriminalisering

Porsgrunn-ordfører Robin Kåss er en av de førende kritikerne mot avkriminalisering i Ap.

– For meg virker det som det er et stort flertall hos Aps velgere og medlemmer mot avkriminalisering av narkotika, sier han til NRK.

– Jeg tror også det gjenspeiles blant landsmøtedelegatene, og jeg er sikker på at et forslag om avkriminalisering ikke vil ha flertall på landsmøtet.

UENIGHET: Porsgrunn-ordfører Robin Kåss er blant de førende kritikerne mot avkriminalisering i Ap. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Kåss er trygg på at Ap-landsmøtet finner en vei som både ivaretar hensynet til forebygging og behandling.

– Det fornuftige for alle parter vil da være at landsmøtet peker retning for hva Ap skal gjøre i regjering med SV og Sp, fremfor å gå inn i noen forhandlinger med Venstre rett før valget.

– Hvordan skal dere overbevise resten av partiet, Persen?

– Det er en knapp uke igjen til landsmøtet, og jeg tenker det er gode faglige argumenter på vår side.

– Hvor viktig er det at selve ordet avkriminalisering er med?

– Avkriminalisering handler på sett og vis om ikke å bruke straffereaksjoner mot syke mennesker. Trusselen om straffereaksjoner har i altfor stor grad hindret mange i å søke hjelp.

Kan sikre flertall

Verken Fremskrittspartiet eller Senterpartiet vil være med på regjeringens avkriminalisering.

Dermed blir det opp til Arbeiderpartiet om regjeringen får flertall når saken skal behandles i Stortinget før sommeren. SVs støtte holder ikke til flertall.

Internt i Ap er det ingen som er imot en eller annen rusreform, hvor bedre helsehjelp, forebygging og styrking av kommunenes innsats inngår.

Men det konkrete spørsmålet om avkriminalisering blir den største diskusjonen på Aps landsmøte, som starter torsdag.

– Dette handler ikke om at narkotika ikke skal være forbud lenger. Det vil det fortsette være, og politiet skal fortsatt beslaglegge rusmidler, sier Persen.

Riksadvokaten advarer

Samtidig kom Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud fredag med et oppsiktsvekkende rundskriv. Der slår han fast at politiet ikke har adgang til å ransake mobiltelefonen til personer som er mistenkt for besittelse og bruk av narkotika.

ADVARER: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud slår fast at politiet ikke har adgang til å ransake mobiltelefonen til personer som er mistenkt for besittelse og bruk av narkotika. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Også Persen viser til Mauruds brev.

– Vi ser nå at Riksadvokaten har kommet med sine begrunnelser for at ikke politiet lenger skal kunne ha de samme mulighetene til å ransake med de midlene de har gjort før. Det er et skritt som peker i riktig retning av en human tilnærming.

Partileder Jonas Gahr Støre, som har ledet Aps programarbeid, har foreløpig uttrykt seg forsiktig i saken.

– Vi sier veldig tydelig at de som er rusavhengige, skal få hjelp. De skal ikke forfølges med straff. Det er det aller viktigste og noe det er bred enighet om, sa han til NRK nylig.

– Så lytter jeg til de stemmene som også er urolige for om avkriminalisering sender et signal til resten av befolkningen om at det på en måte er greit med rus, sier Støre.