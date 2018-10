Listhaug langer ut mot «eliten»: – Hun er primitiv

Sylvi Listhaug kommer i boken «Der andre tier» med sterk kritikk av hvordan meningsmotstanderne behandler henne og meningene hun har.

Listhaug skriver at hun snakker om «den gruppen i samfunnet som har skjenket seg selv retten til å definere hvilke standpunkt som er riktige eller gale, moralske eller umoralske og innenfor eller utenfor. Denne selvoppnevnte gruppen av dommere og meningspoliti av god og dårlig moral.»

GIR UT BOK: Tidligere justisminister Sylvi Listhaug gir ut boken «Der andre tier». Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Så navngir hun flere personer hun mener leder an.

«Dem jeg snakker om er avisredaktører, politikere, pr-folk, forfattere, skuespillere, musikere og teaterfolk, mennesker som plasserer seg selv på en pidestall og føler seg bedre enn alle andre.»

– Jeg hadde ikke turt å foreslå det selv, så store tanker om meg selv har jeg ikke, sier artist Ole Paus om å bli navngitt som en del av meningseliten med den gode moralen.

– Det er en primitiv måte å vurdere andre menneskers tanker på. Men hun er jo primitiv, og det er det hun rir høyt på. Hun sier dumme ting, men hun sier dem så høyt at folk har ikke sjans til å høre på annet enn lyden av henne, fortsetter Paus.

– Ingen avsky for vanlige mennesker

Rune Berglund Steen leder Antirasistisk Senter og er ofte uenig med Listhaug. Han avviser at han skal ha noen form for avsky for vanlige mennesker eller deres synspunkter.

INGEN AVSKY: Rune Berglund Steen avviser at han forakter vanlige mennesker som mener det motsatte av ham. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Men jeg mener det er grunn til sterk skepsis til politikere som dyrker frem frykt og fordommer blant folk, og jeg vil fortsette å advare mot dem. Et ønske om å utdefinere meningsmotstandere har vært noe av det som dessverre har kjennetegnet Listhaugs opptreden. Mennesker som er uenige med henne, er godhetstyranner, hylekor eller annet. Ironisk nok er denne manglende respekten for meningsmotstandere en viktig del av grunnen til motbøren hun ofte klager over, påpeker Steen.

Reklamemann og Arbeiderpartientusiast Ingebrigt Steen Jensen blir også trukket frem. Selv avviser han at han tilhører noen form for elite.

– Min eneste «posisjon» er at jeg sitter i sportslig utvalg i Stabæk Fotball. Det er ærerikt, men ikke veldig mektig, forklarer Jensen om sin stilling i samfunnsdebatten.

Boken burde hatt en annen tittel

Dagbladets kommentator Marie Simonsen blir også nevnt ved navn.

– Tittelen på boken burde vært «Folk jeg ikke liker trynet på», for hun liker jo ingen, virker det som, sier Simonsen litt spøkefullt. Hun svarer slik på om hun mener Sylvi Listhaug er umoralsk:

SKAL KRITISERE: Som kommentator skal man kritisere maktpersoner, understreker Marie Simonsen. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

– Jeg liker dårlig å blande moral inn i politikken på denne måten. Jeg er uenig med henne og synes hun argumenterer dårlig for seg. Min rolle er jo nettopp å kritisere. Grunnen til at hun har fått ekstra tyn i det siste er jo at hun har sittet i regjering. Hun må ha glemt at jeg også gav de rødgrønne tyn. Jeg tror Listhaug vet veldig godt at dette er et slags skuespill der hun taler til menigheten.