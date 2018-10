Listhaug-oppgjør med MeToo-bevegelsen og feminister

Frp-politikeren fra Ørskog skriver i boken «Der andre tier» at det går inn på henne når hun hører historier om kvinner som utsettes for voldtekt og overgrep. Samtidig er hun lei av alle sakene norske presse har skrevet etter MeToo-kampanjen høsten 2017.

IKKE FEMINIST: Selv om hun ikke kaller seg feminist, mener Listhaug hun har gjort mer for å vise hva som er mulig for kvinner, enn det de fleste feminister. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– At et klaps på rumpa eller uakseptabel oppførsel kan komme i samme setning som grove overgrep og mishandling, er respektløst overfor dem som har opplevd sånne grusomheter, skriver Listhaug.

I vinter traff kampanjen norsk politikk hardt. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Unge Høyre og KrFU ble alle blitt rystet av ubehagelige saker. Listhaug understreker at hun mener det er viktig at folk varsler om denne typen saker, men hun mener de hausses for mye opp.

Ifølge Frp-kronprinsessen nærmer vi oss et samfunnsklima der det lønner seg å spille offer.

– Det gir flere fordeler enn ulemper. Det gir oppmerksomhet og kan til og med hjelpe karrieren, skriver hun.

– Folk er lei

Hun mener at særlig den radikale venstresiden ser på det å være offer som en form for kapital, som kan brukes for å fremheve egen posisjon og som argument for å bli kvotert opp og frem.

Listhaug forteller at det er denne typen holdninger som ligger til grunn for MeToo-kampanjen.

– Skal man tro feministene, er det sånn at hver gang en mann plystrer etter deg, er det et form for overgrep. Ut fra hvordan feministene argumenterer, fremstår det som om unge kvinner knekker sammen av en upassende slengbemerkning fra en mann, skriver hun.

Den verdensomspennende #metoo-kampanjen fikk konsekvenser for norsk politikk. Kristian Tonning Riise trakk seg som Unge Høyre-leder. Ulf Leirstein (Frp) trakk seg fra alle verv. Trond Giske (Ap) trakk seg som nestleder og finanspolitisk talsmann i partiet. Foto: Illustrasjon / NRK

I boka forteller Listhaug videre at også hun har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet i yngre dager, men at hun stort sett har unngått den slags i politikken.

Nå tror hun folk er mette på medieoppslag om MeToo.

– Min magefølelse er at folk er lei av disse sakene. Mediedekningen av MeToo har fått norsk politikk til å fremstå som en haug med kranglefanter som stort sett klår på hverandre, og i hvert fall holder på med alt mulig annet enn å snakke om politikk og styre landet, skriver hun.

Feministkritikk

Listhaug har gjentatte ganger tidligere kritisert norske feminister. Det gjør hun også i boka. For selv om hun ikke kaller seg feminist, mener Listhaug hun har gjort mer for å vise hva som er mulig for kvinner, enn det de fleste feminister.

Det er mange ting med feminismen som irriterer henne. Hun mener begrepet er for tett knyttet til venstresiden og det hun kaller «feministeliten».

– Hvis feminisme mente like rettigheter og ingen særbehandling på grunn av kjønn, hadde jeg kalt meg feminist. Vi kan ikke både bli likebehandlet og kreve å bli behandlet annerledes, skriver Frp-nestlederen.

Eksstatsråden forteller i boken at hun opp gjennom årene har møtt enkelte kvinner som utnytter kjønnet til sin egen fordel.

– De spiller rett og slett kvinnekortet og håper å komme lett til posisjoner fordi det trengs damer til å fylle verv. Det har jeg ikke sans for.