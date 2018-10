Facebook-innlegget var bakgrunnen for at KrF i mars vedtok at de ikke hadde tillit Sylvi Listhaug som justisminister, og truet med å felle regjeringen om ikke Listhaug ikke hadde gått av.

– «Bildebruken er tøff», sa noen. Det er faktisk sånn noen av disse terroristene ser ut. Teksten var for rett frem, mente andre. Jeg syntes den beskrev godt hva vi står oppe i, skriver Listhaug, om Facebook-innlegget som ledet til hennes avgang som justisminister.

Om morgenen fredag 9. mars vekket Listhaug sine langt over 100.000 følgere i sosiale medier med et bilde av terrorister fra den somaliske Al-Shabaab-militsen. Bildet var ledsaget av teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

– Selvsagt hadde jeg ventet debatt og mye kritikk, men måten dette ble vridd og vrengt på, karikert og fremstilt som noe helt annet enn det var, gikk mye lenger denne gangen enn det hadde gjort tidligere. Et innlegg som egentlig handlet om å frata terrorister statsborgerskapet, ble omgjort til å nøre opp under hatet massemorderen Anders Behring Breivik stod for, skriver Listhaug.

– Støre skulle ta Frp for Breivik

I selvbiografien «Der andre tier» vier Listhaug mye plass til tiden rundt innlegget og avgangen som fulgte. Boken er ført i pennen av Listhaug selv i samarbeid med Minerva-journalisten Lars Akerhaug.

– Det som skjedde, var ikke tilfeldig. I julen noen måneder før denne mediestormen hadde Jonas Gahr Støre klekket ut en ny strategi for et Arbeiderparti som hadde gått på nok et valgnederlag. Han sa dette til Dagens Næringsliv: «Ap snakker for lite om 22. juli og burde ta et større oppgjør med ekstremismen som retter seg mot Ap». Med dette mente Støre at han skulle ta Frp for at Breivik en kort periode var medlem i partiet. Breivik meldte seg for øvrig ut av Frp fordi vi ikke var strenge nok i innvandringspolitikken, og stod langt unna det han mente. Dette skulle kynisk brukes mot Frp, hadde Støre bestemt seg for, skriver Listhaug.

KrF var tungen på vektskålen

Innlegget skapte rabalder i norsk politikk. Hele opposisjonen på Stortinget, fra Rødt, via SV og Ap til Senterpartiet og KrF gjorde det i tur og orden klart at de ikke hadde tillit til Listhaug som Norges justisminister. Da hun annonserte sin avgang om morgenen tirsdag 20. mars, var det timer før Stortinget skulle samles for å stemme over mistillitsforslaget.

Både Listhaug selv og statsminister Erna Solberg beklaget etter noe tid saken. Solbergs kommentar da Facebook-posten begynte å vekke reaksjoner var at «Frp får bestemme sin egen debattform».

KrF-leder Knut Arild Hareide har i sin begrunnelse for hvorfor han ønsker å felle Solberg-regjeringen i høst, og gi Norge en ny regjering bestående av Ap, Sp og KrF, brukt Listhaug-saken aktivt. I boken han ga ut i slutten av september skrev Hareide at Solberg skuffet ham enormt gjennom måten hun håndterte saken på i mars. Og da spesielt at hun var villig til å gå av med hele sin regjering, heller enn å avsette Sylvi Listhaug.

– Ap mest kyniske på stempling

I boken gir Listhaug en inngående beskrivelse av hvordan hun mener Arbeiderpartiet bestemte seg for å bruke Facebook-innlegget hennes, ved å koble det til 22. juli, «og dermed angripe Frp generelt og meg spesielt for å være ekstreme».

– Først etter en hel arbeidsdag kommer det en Twitter-melding fra kommunikasjonsrådgiver i Ap, Bjørn Tore Hansen, som kobler innlegget mitt på Facebook til 22. juli ved å si at akkurat 9. mars, dagen jeg la det ut, er premieredagen for filmen om Utøya. Ingen gjorde denne koblingen før dette, men etter denne Twitter-meldingen eksploderte det. AUF-leder Mani Hussaini hoppet på, det samme gjorde tidligere AUF-leder Eskil Pedersen. Først formiddagen etter kom de store kanonene i Arbeiderpartiet på banen. De rullet ut de nøye planlagte innleggene til Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen. Fra tiden min i First House har jeg god innsikt i hvordan Ap jobber med å innarbeide begreper og stemple motstandere og deres politikk. Når de har bestemt seg for en strategi, setter de i gang et voldsomt apparat av representanter, ansatte og partilojalister som pøser ut det samme budskapet i sosiale medier. Stempling er en effektiv måte å diskreditere motstanderen din på, og Ap er nok blant de mest kyniske i bransjen når det kommer til bruken av det som hersketeknikk.

– Jeg går svært sjelden på kino og følger lite med på hvilke filmer som har premiere når. Jeg hadde selvsagt lest i avisene om Utøya-filmen som skulle komme, og det var flere som allerede hadde anmeldelser ute. Det var aldri i mine tanker, eller i noen rundt meg sine tanker, at dette var dagen den filmen hadde premiere. Jeg tror vel at Ap hadde kommet opp med en slik kobling uansett.

Hevder hun gråt etter angrep fra Støre

– I talen til landsstyret mandag 13. mars sa Jonas Gahr Støre: «Vi har en justisminister som bevisst, kalkulert nører opp under akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli». Jeg trodde nesten ikke mine egne ører. Han la skylden for det som var bakgrunnen for at uskyldige ungdommer ble kaldblodig myrdet av Norges verste massemorder og terrorist, på meg.

– Jeg ble så opprørt at jeg gråt. Mediene derimot lettet ikke på et øyelokk. Det var tydeligvis helt greit å sammenlikne meg med Anders Behring Breivik.

– Støre hadde ingen skrupler. Det er oppsiktsvekkende at en person som hevder å være så opptatt av solidaritet, forståelse, mangfold og alle de rette honnørordene, er villig til å lyve, konstruere og demonisere på den måten han gjorde i denne saken, skriver Listhaug.

Boken hennes lever i det hele tatt liten tvil om hva Listhaug mener om Jonas Gahr Støre:

– Uansett hvor mye Støre og Ap skal snakke om Utøya fremover, tror jeg ikke at de kommer til å tjene noen velgere på det. De vant heller ingenting på å løfte frem partiet Rødt ved å støtte mistillitsforslaget deres mot meg. Så lenge Ap ikke har en politikk som løser utfordringene folk er opptatt av, og har Jonas Gahr Støre som leder, kan jeg ikke se hvordan de skal greie å løfte seg til gamle høyder. Støre har én standard for andre og gjør det motsatte selv. Han er vel det tydeligste eksempelet på den elitistiske dobbeltmoralen i Norge.

Hevder verken Erna eller Siv ba henne gå

I boken skriver Frps nyvalgte nestleder også om timene før og etter avgangen som justisminister tirsdag 20. mars.

Hun påstår at verken Erna Solberg eller Siv Jensen forsøkte å tvinge henne til å gå av etter det kontroversielle utsagnet om Ap og terror, selv om regjeringens liv stod på spill.

– Etter hvert ble det klarere for oss at Facebook-saken var uhåndterlig. Det var lange dager med mange tanker om hva jeg skulle gjøre videre. Selv var jeg i tvil om hva som nå var riktig handlemåte. Jeg måtte beklage i Stortinget. Jeg mente virkelig beklagelsen min overfor dem som var på Utøya, og som hadde reagert, selv om jeg er helt uenig i at innlegget kunne kobles til dette. Det ble gjort av Ap selv. Som jeg regnet med på forhånd, kom ikke beklagelsen til å bli godtatt, og det rullet videre. Det var veldig vanskelig å være sikker på hva som var det rette å gjøre, men jeg var sikker på én ting: Jeg kom ikke til å beklage overfor Stortinget igjen. Dette var et spill jeg ikke ville være med på.

BEKLAGET FLERE GANGER, MEN: Sylvi Listhaug fremførte flere beklagelser fra Stortingets talerstol mandag 15. mars. Opposisjonen var ikke fornøyd. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Mandag 19. mars var jeg på et møte hjemme hos statsministeren. Der var stemningen svært spent. Ingen rundt bordet visste hva som kom til å skje, og ingen var sikre på om Kristelig Folkeparti virkelig ville stemme for et mistillitsforslag. I så fall var det klart at regjeringen ville gå av. Ingen forsøkte å tvinge meg til å gå av. Det var tydelig for meg at det var et valg jeg måtte ta selv, skriver hun og konkluderer:

– Jeg brukte litt tid utover natten til å skrive avskjedstalen jeg skulle holde. Ektemannen min, og rådgiveren min, var mine gode hjelpere. Heldigvis fikk jeg meg noen timer på øyet.

Støre: – Absurd lesning

NRK har forelagt Sylvi Listhaugs beskrivelser og karakteristikker av ham for Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. I en e-post til NRK kaller han det Listhaug skriver i boken for absurd lesning.

KRITISK: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Dette er konspirasjonsteorier. Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg som anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet, spredte frykt og uro, det erfarte jeg selv i meldinger fra overlevende etter Utøya 22. juli, skriver Støre.

Han legger til:

– Frps nestleder skrev og postet innlegget, ventet i flere dager med å uttale seg før hun til slutt beklaget fra Stortingets talerstol og bedyret at beklagelsen var ektefølt. Nå handler plutselig saken om en kynisk strategi fra Arbeiderpartiet. Det er absurd lesning.