Mobilbegrensning i skolen er nødvendig

Mens nordmenn tidligere ble født med ski på beina, blir dagens unge født med en iPad i fanget. Det å lære seg å sveipe til venstre for å se på bilder, klikke på skjermen for å legge puslespill og navigere seg gjennom NRK super-appen for å finne Peppa Gris er praktisk, men det er ikke det samme som å kunne kildekritikk, hvordan anvende teknologien for å løse helt konkrete problembeskrivelser eller hvordan begrense mobilbruken for – klisjéaktig nok – å nyte øyeblikket.

De siste årene har jeg på konserter sett flere mobiltelefoner enn entusiastiske armer som klapper og danser. Jeg er med på alle mine venners ferier gjennom Instagram, Snapchat og Facebook.

I undervisningen på videregående brukte vi både mobilen og PC-en vi hadde fått til å ta noen notater, men også til å snakke med hverandre eller sjekke om det hadde skjedd noe nytt på nettavisene siden sist.

Uten mobilen i lommen, blir det enklere å fokusere på faget.

Det er distraksjoner. Enkelt og greit. Det er ikke læring, det bidrar ikke til å opparbeide digital kompetanse og det er heller ikke sunt.

Skolen skal forberede elevene på et liv i et gjennomdigitalisert samfunn. Det står ikke i motsetning til å ha strenge regler for mobilbruk i skolen. Det kan faktisk bidra til å forberede elevene på nettopp dette. Når unge ikke klarer å sette egne begrensninger for mobilbruk og det går på bekostning av faglig progresjon og sosiale relasjoner må vi voksne gjøre det.

En undersøkelse om mobilvaner som ble publisert for kort tid siden forteller oss at én av fire føler de må sjekke telefonen hele tiden. I en klasse med 20 elever som har fått beskjed om å lese en lengre skjønnlitterær tekst i klassen for så å diskutere den etterpå så vil altså fem av disse elevene sitte og tenke på at de så gjerne skulle ha sjekket telefonen som ligger i lommen. Og det gjør de.

Disse elevene trenger strengere regler. Uten mobilen i lommen, blir det også enklere å fokusere på faget, lærlingen og det sosiale.

Digitale ferdigheter er noe alle skal lære. Det omfatter veldig mye mer enn å kunne forstå den enkle bruken av duppeditten. Nå er vi i gang med fagfornyelsen, som er den største endringen i norske læreplaner siden Kunnskapsløftet.

Da må lærerne i faglig fellesskap få tid, motivasjon og kompetanse til å ta i bruk digitale verktøy på en god måte i undervisningen for å styrke elevenes læring og for å gi dem bedre digital kompetanse.

Når unge ikke klarer å sette begrensninger for mobilbruk, må vi voksne gjøre det.

Begrenset mobilbruk er ikke å bagatellisere betydningen av mobiltelefonen som en digital nettressurs, som tidligere rektor Leif G. Wikene skriver på Ytring. Det er å bry seg. Elevrådsleder på Eknes ungdomsskole, Elise Larsen sier til NRK at det var kjipt i begynnelsen, men de har blitt mer sosiale og mer sammensveiset som klasse og skole fordi de ikke bare er på mobilen lenger. Hun avslutter med å si at det er fort gjort å ta opp telefonen for å sjekke det ene eller det andre. Det er en distraksjon.

Jeg er helt enig. Det er en distraksjon, når det ikke brukes riktig.

Digital kompetanse og mobilbegrensning er ingen motsetninger.