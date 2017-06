Leka-ordfører: – De bryr seg ikke om at folk mister jobben

– Dette er det verste som kunne skje, sier ordføreren i Leka, Per Helge Johansen.

20 minutters ferjetur fra fastlandet i Nord-Trøndelag ligger kommunen. Nå skal øysamfunnet slås sammen med Vikna, Nærøy og Bindal i Nordland.

Kommunen er den største arbeidsgiveren på øya. 74 av de nesten 600 innbyggerne har en jobb der.

– Hvis rådhuset forsvinner kan man ikke bo der lenger, sier Johansen.

«Hull i hodet»

For to år siden kartla Norsk senter for bygdeforskning konsekvensene for ti kommuner uten fastlandsforbindelse dersom de ble slått sammen med andre kommuner. De konkluderte med at de hadde lite å vinne på sammenslåing.

75 prosent at innbyggerne i Leka sa at de ønsket at kommunen skulle bestå.

Fedje, Hasvik, Kvitsøy, Røst, Smøla, Solund, Træna, Værøy og Utsira forblir alene, men Leka blir tvangssammeslått:

– Det er i mot alle demokratiske prinsipper og hull i hodet, sier Johansen.

Frykter dårlig naboskap

Han mener det ville vært mye mer logisk at noen av de andre øykommunene ble tvangssammenslått:

– Utsira med bare 250 innbyggere har direkte båtforbindelse til Haugesund, og Røst har flyforbindelse til Bodø. De ligger mye mer sentralt enn oss, mener han.

– Hvorfor tror du at nettopp dere blir tvangssammenslått da?

– Det er et politisk spill. Men hvorfor skal de eksperimentere med de mest sårbare kommunene i Norge? Folk kommer til å flytte ut av regionen, så det er ingen gevinst å hente. Det vil bare bli dårlig naboskap av dette, mener Senterpartiordføreren.

Ordfører i Leka kommune, Per Helge Johansen (Sp), frykter fraflytting når kommunen blir slått sammen med Bindal, Vikna og Nærøy. Foto: privat

Han får støtte av partikollega Heidi Greni på Stortinget.

– Dette er et av de groveste eksemplene på tvangssammenslåing, sier hun og fortsetter:

– Når du ber dem gjøre jobben og utrede sammenslåing, og sier det er basert på frivilighet, er det et overgrep å gå bort fra grunnlaget for reformen, mener hun.

Høyres kommunalpolitiske talsmann, Frank Jensen, mener derimot at Leka vil få bedre tjenester:



– Det er forskjell på denne kommunen og Værøy eller Røst, som ligger en time ut i havet. Leka har gode kommunikasjoner til fastlandet og resten av den nye storkommunen, mener han, og legger til:

– Når man setter seg ned sammen og finner løsninger, og denne ordføreren har ikke villet gjort det til nå, tror jeg vi kan få en kraftfull kystkommune i Ytre Namdal.

Han tror heller ikke det er grunn til å frykte fraflytting:

– Hvis argumentet er at man skal opprettholde kommunene for å opprettholde rådhuset så har det aldri vært meningen. Jeg er sikker på at disse fire kommunene vil finne gode løsninger på fordeling av funksjoner, sier han.

Knapt flertall for ja

Stortingssalen er fullsatt når Kommune-Norges fremtid skal avgjøres i dag. Venstre sørger for at regjeringen har flertall for å slå sammen 15 kommuner med tvang. 74 kommuner forsvinner og antall kommuner går ned fra 428 til 354.

Trolig blir det avstemning først sent i ettermiddag.