Jenssen avfeier kritikken fra Leka-ordføreren

– Dagens budskap er at nesten hundre kommuner slår seg sammen frivillig, og det er vi veldig glade for, sier stortingsrepresentant, Frank Jenssen, fra Høyre i Sør-Trøndelag.

Onsdag la Høyre, Venstre, Frp og KrF frem de åtte tvangssammenslåingene de vil gjennomføre blant norske kommuner.

I Trøndelag vil Ørland bli slått sammen med Bjugn, selv om Bjugn etter å ha blitt avvist av Ørland, vendte seg mot Åfjord.

– Jeg tror at man leter etter forskjellige løsninger, men så langt så tror jeg ikke man har funnet den optimale løsningen for å få til en god kommunestruktur på Fosen, sier Jenssen.

– Et diktatur

I tillegg skal Bindal, Vikna, Leka og Nærøy tvangssammenslås, på tross av at Nærøy er den eneste av de fire kommunene som har fattet et positivt vedtak.

Ordfører i Leka kommune mener at tvangssammenslåingen minner om diktatoriske styreformer.

Ordfører i Leka kommune mener tvangssammenslåingen minner om diktatur. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Her har man sagt at man ikke tror noe på folket, at det skal bestemmes fra Oslo. Det kaller jeg for et overgrep, det er ikke demokrati, det er diktatur, sier ordfører i Leka, Per-Helge Johansen (Sp), til NRK.

Jenssen tror at det også i Ytre Namdal er mulig å få til en endring i kommunestrykturen.

– Nå er det sånn at Stortinget har vedtatt kommunereformen. Stortinget har selvfølgelig mulighet til å fatte vedtak når det gjelder kommunestrukturen. Stortinget er Norges øverste folkevalgte demokratiske forsamling. Det å kalle det at landets folkevalgte blir enig for et diktatur, synes jeg faller på sin egen urimelighet, sier Jenssen.

Blir fylkesmann

Fra 1. januar 2018 blir Jenssen fylkesmann for nye Trøndelag og skal fungere som et samlende organ i fylket. Han tror ikke at den nye stillingen vil bli en utfordring med tanke på tvangssammenslåingene.

– Jeg gleder meg. Det er en ny rolle. Som fylkesmann blir jeg statens upolitiske representant i Trøndelag og skal tjene regjeringen uansett hvilken politikk den fører. Men enn så lenge er jeg kommunalpolitisk talsmann for Høyre, har ansvaret for kommunereformen og er veldig glad for at vi har kommet veldig godt i gang med den, sier Jenssen.