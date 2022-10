Søndag skrev NRK at AMK-sentralen i Oslo mandag kalte inn sine ansatte til et krisemøte.

Det er også satt krisestab. Det informerte ledelsen om i en SMS til de ansatte.

Der stod det også om langvarige problemer med bemanning og at «beordring vil måtte iverksettes».

Det betyr at arbeidsgiver kan tvinge de ansatte på jobb.

Nærmet seg uforsvarlig drift

– For å være tydelig – vi har foreløpig ikke beordret noen. Vi har sagt til de ansatte at vi vurderer å bruke beordring om det blir nødvendig.

Det sier klinikkleder Stephen Sollid til NRK mandag ettermiddag.

Klokken 15 mandag møttes ansatte, ledelse og tillitsvalgte på Ullevål.

– Dette er en sammensatt problemstilling, som har toppet seg den siste uken. Særlig i helgen, hvor vi var såpass lave på bemanning, at vi nesten ikke hadde forsvarlig drift, sier Sollid.

Stephen Sollid er leder for prehospital klinikk ved OUS. Foto: Hanne Høyland / NRK

Han forteller om en stor økning i antall henvendelser til AMK i Oslo og Akershus. De ansatte er under et stort press når de er på jobb.

– Jobben de gjør er tøff og belastende. Vi har havnet på etterskudd i hvordan vi har ivaretatt våre ansatte, sier klinikklederen til NRK.

Nå tar Sollid selvkritikk for hvordan situasjonen har endt opp.

– Og det både for meg og for mine forgjengere, i hvordan vi har klart å følge opp den utviklingen vi står i. Men dette er en kompleks problemstilling hvor det har vært vanskelig å tilpasse seg, legger han til.

Ved AMK-sentralen besvares blant annet telefoner til nødnummeret 113. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tillitsvalgt: – Hørt i «begrenset grad»

Tillitsvalgt for de ansatte, Morten Marthinsen, sier til NRK etter møtet at han opplevde møtet som konstruktivt.

– Det var god tone og ingen krangling. Vi har hatt konstruktive samtaler med ledelsen.

Samtidig frykter Marthinsen tiltakene ledelsen nå igangsetter ikke er nok for å bedre situasjonen.

– De har gode, langsiktige planer, men de kortsiktige planene er nok ikke tilstrekkelige sett opp mot det de ansatte ønsker, sier han.

Marthinsen mener de ansatte og Fagforbundet er hørt i «begrenset grad».

– Det spriker fremdeles litt på hva de ansatte ønsker og hva ledelsen vil gi, sier han.

Mener ledelsen må inn på teppet

Aina Stenersen, nestleder i Frps bystyregruppe i Oslo, forteller NRK hun reagerte veldig da hun hørte om bemanningskrisen.

– Vi er helt avhengige av 113 og tjenesten de tilbyr.

– Jeg tenkte at det må settes inn tiltak umiddelbart, slik at de ansatte føler seg trygge på jobb, at de har nok kompetanse og at de har ledelsen i ryggen.

Aina Stenersen i Frps bystyregruppe. Foto: Terje Pedersen / NTB

Stenersen mener også at ansettelsesprosessen på AMK-sentralen har gått alt for sakte.

– Her må ledelsen inn på teppet med én gang. De ansatte har varslet over en veldig lang periode. Dette er ingen ukjent situasjon, sier hun.

En varslet krise

På spørsmål om bemanningssituasjonen har vart en stund, og at krisen var forventet, svarer Sollid ja.

– Det kan man si at det er. Dette er en krise som har bygget seg opp gradvis.

Han sier nå at ledelsen er avhengige av samarbeidsvilje fra de ansatte.

– Vi kan iverksette tiltak og ha planer om nybygg, men om de ansatte ikke er interesserte i å være med på reisen dit, får vi ikke dette til, mener Sollid.