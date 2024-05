Alle gravide over 35 år har de siste to årene hatt mulighet til å ta en blodprøve tidlig i svangerskapet for å sjekke om fosteret har kromosomavvik eller alvorlig sykdom.

Etter at NIPT-testen ble tillatt ved offentlige sykehus er antallet tester mer enn firedoblet, viser tall fra Helsedirektoratet.

Nå ønsker regjeringen at gravide under 35 år skal få samme mulighet.

Ingrid Aam, Erle Nygren og Kristine Hval tok alle NIPT-test tidlig i svangerskapet.

Hver tirsdag er det babysang for nybakte mødre og fedre i Haslum Kirke utenfor Oslo.

Ingrid Aam og Erle Nygren, er i midten av 30-årene, og valgte å ta NIPT-testen, da de var omlag 12 uker på vei i svangerskapet.

Ingrid og Oliver ser blåseboblene dale ned. Foto: Marianne Ytre-Eide / NRK

Begge kjøpte blodprøven privat.

– Jeg tok NIPT-testen i Sverige. Det var billigere enn å ta den i Norge. Vi hadde lyst til å ha et friskt barn. Rett og slett. Så enkelt som det.

Erle Nygren sier de også fikk vite kjønnet på fosteret i Sverige.

Erle Nygren dro til Sverige og tok NIPT-testen der. Foto: Marianne Ytre-Eide / NRK

Ingrid Aam valgte å ta den NIPT-testen privat i Norge.

– Det var rett og slett for å se at alt var som det skulle være. At det ikke var noen veldig alvorlige sykdommer som feilte fosteret den gangen. Så det syns vi var viktig å finne ut for vår sin del.

Vil gi alle gravide tilbud om testen

Regjeringen vurderer nå om alle gravide skal få ta testen ved norske sykehus. Forslaget går ut på at de under 35 år må betale full pris til sykehuset for testen. De over 35 år får i dag denne gratis.

Forslaget er sendt ut på høring av Helse- og omsorgsdepartementet. NRK har lest høringssvarene og de fleste fagmiljøene er kritiske til forslaget.

Helsedirektoratet, Legeforeningen og Jordmorforeningen er bekymret for signalet det sender til de yngre gravide kvinnene.

Politisk leder i Jordmorforeningen er imot at alle gravide skal få NIPT-test ved norske sykehus. Foto: Den norske jordmorforeining

Politisk leder i Jordmorforeningen Lena Henriksen sier dette raskt kan oppfattes som en anbefaling fra myndighetene i stedet for et tilbud.

– Presset kan øke på kvinnene. Sjansen er veldig liten for at man finner noe på disse prøvene når man er under 35 år. Så i utgangspunktet er ikke det noe som man trenger å ta.

Helsedirektoratet mener også at det blir feil at enkelte skal betale full pris for en tjeneste i det offentlige.

Uenighet om forslaget

Flere av de største helseforetakene og Norsk Sykepleierforbund er uenig med Jordmorforeningen. De skriver i sine høringssvar at dette er et rettferdig forslag for de som bor usentralt til og må reise langt for å ta blodprøven. Seksjonsoverlege ved Helse Bergen Synnøve Lian Johnsen sier det også er urettferdig at alderen skal være avgjørende.

– Det er en urettferdighet i at alderen skal avgjøre om man skal få mulighet til å få den informasjonen i svangerskapet.

I høringssvaret skriver enkelte at det vil være et godt tiltak å sikre et likeverdig tilbud til alle i Norge.

Ingrid Aam, Erle Nygren og Kristine Hval synger sammen med babyene sine på babysang. Foto: Marianne Ytre-Eide / NRK

Stadig flere tar testen

Volvat var den første klinikken som fikk offentlig godkjenning til å gjennomføre NIPT- test, da lovendringen kom i 2020. Kommunikasjon- og Markedsdirektør Mille Celine Henriksen forteller om en stor interesse, da tilbudet kom, men de merket en nedgang, da dette tilbudet kom på offentlige sykehus.

Da tilbudet ble offentlig, var det fire ganger så mange gravide som tok testen i Norge, sammenlignet med tidligere.

Kan slå ut feil

Men testen kan være upålitelig. I NOU-rapporten som abortutvalget la frem før jul skriver de at dersom alle de om lag 55.000 kvinnene som fødte i Norge tok testen, ville det være om lag 230 prøver som slo ut feil og gav beskjed om at noe var galt uten at det var det.

Tm Baumann og samboeren tok ikke Nipt-testen, fordi de var usikre på om resultatet var rett. Foto: Marianne Ytre-Eide

Dette var årsaken til at Tim Baumann og den gravide kjæresten valgte å droppe testen.

– Det var rett og slett fordi vi var usikre på hva vi skulle gjøre med den type informasjon. Få et svar hvor vi ikke kan være 100 % sikre på at det er sikkert.

Testen beroliget dem

De nybakte mødrene på babysangen denne tirsdagen sier at testen var viktig og gav dem trygghet gjennom svangerskapet.

Ingrid Aam ble lettet, da blodprøven viste seg å være fin.

– Både jeg og mannen min hadde diskutert den situasjonen hvis det var noe som ikke var som det skulle. Så vi hadde gjort oss opp en mening på førehånd om hva vi ønsket å gjøre videre.

Vil du si hva det var?

Nei, egentlig ikke.

Men nå kunne jeg endelig begynne å glede meg på at det skulle bli en baby.