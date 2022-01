I perioden 2010 til 2020 kostet strømmen for en gjennonsnittlig strømkunde i Sør-Norge 7094 kroner totalt for månedene januar, februar og mars.

Men i år vil tilsvarende pris for de tre månedene bli 10.543 kroner, ifølge et brev fra olje- og energiministeren til Stortinget. Det er altså en vekst på rundt 50 prosent.

– Dette viser bare at Støre og Vedums forslag til strømstøtte ikke holder mål, sier Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson Marius Nilsen (Frp).

Han mener de ferske tallene bekrefter det Frp lenge har kritisert regjeringen for.

– Folk og bedrifter vil fremdeles få urimelig store ekstraregninger, selv etter at støtten slår inn, sier stortingspolitikeren til NRK.

Her er regnestykket

Utgangspunktet i regjeringens beregning er et gjennomsnittlig forbruk på 20.000 kilowattime (kWh) i året.

Regjeringen har lagt til grunn en snittpris på 140 kWh i januar, 131 i februar og 105 øre i mars.

Forbruket er satt til henholdsvis 2500 kWh, 2200 kWh og 2160 kWh for de tre månedene.

Uten støtteordninger blir utgiften totalt på 15.079 kroner for de tre månedene. Da er nettleie, moms, elavgift på 16,67 øre, enovaavgift, elsertifikater og anslag for leverandørpåslag inkludert.

Med regjeringens strømstøtte og kutt i elavgiften blir prisen 10.543 kroner.

Før jul kom regjeringen med en ordning for strømstøtte: Når kraftprisen i løpet av en måned når et gjennomsnittsnivå på over 70 øre per kWh, vil staten betale 55 prosent av kraftprisen over dette nivået.

Nå er støttegraden økt til 80 prosent.

VINTERSTRØM: En vanlig husholdning i Sør-Norge må ut med langt flere tusenlapper enn normalt i årets første tre måneder. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Strømpriskrise»

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) er helt klar på at strømprisene er og har vært veldig høye i vinter. Hun beskriver situasjonen som en strømpriskrise.

– Jeg mener den ordningen vi nå har lagt fram, er en veldig god ordning, på den måten at vi tar toppen av regningene, sier hun til NRK.

– For mange familier vil det utgjøre om lag en tredel av regningene, noe som er betydelig støtte til husholdningene direkte, understreker Mjøs Persen.

Hun viser også til at regjeringen har økt beløpene til bostøtte og sosialstønad til de som har minst, og at studenter har fått ekstra støtte. Samtidig ble elavgiften kuttet med nær 3 milliarder kroner i år.

STRØMPRISKRISE: Statsråd Marte Mjøs Persen (Ap) forsvarer regjeringens strømstøtteordning. Foto: Terje Pedersen / NTB

Totalt har regjeringen brukt 13–14 milliarder kroner på strømstøtte i vinter.

Frp mener likevel at ordningene ikke holder mål og foreslår blant annet en makspris på 50 øre per kilowattime.

– Det ville ha vært et langt bedre alternativ enn det regjeringen nå har lagt frem, sier Nilsen.

Men Mjøs Persen peker på at et system med makspris kan føre til at selskapene legger seg opp mot den prisen, og legger til:

– Det er viktig å opprettholde et system som gjør at folk har insentiver for å spare strøm.