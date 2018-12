Kvinne tiltalt for deltagelse i IS: Utviklet og spredde IS-propaganda

I desember 2017 ble kvinnen pågrepet på Oslo lufthavn. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener hun hadde forsøkt å slutte seg til terrorgruppa Den islamske stat i Syria.

Den somaliske statsborgeren kom til Norge som asylsøker i 2013. Hun er bosatt i Sogn og Fjordane.

Nå er kvinnen tiltalt for deltagelse i IS. Hun er også tiltalt for å ha gitt økonomisk støtte til terrororganisasjonen.

Ifølge tiltalen, tatt ut av Det nasjonale statsadvokatembetet, deltok kvinnen i IS fra juni 2016 til november 2017:

ved fire anledninger overførte hun penger til tre personer som var deltagere i IS eller knyttet til terrorgruppa

høsten 2017 forsøkte hun å reise til IS i Syria. I Østerrike fikk hun hjelp til å skaffe et falskt pass og flybilletter

hun fikk en innreisetillatelse til IS via en fremmedkriger i Syria, som ønsket å gifte seg med henne. Skjemaet var stemplet av emiren for al-kharsa bataljonen

hun hadde kontakt med personer knyttet til IS i Syria, Storbritannia og Sudan, og deltok i åpne og lukkede propagandaforum

hun formidlet kontakt mellom et fasiliteringsnettverk for IS i Syria og en mann som planla å slutte seg til organisasjonen

hun utviklet og spredde propaganda, blant annet ved å lese korrektur på en propagandatekst

Kvinnen har sittet i varetekt siden hun ble pågrepet av PST den 5. desember 2017. Advokat Steingrim Vollan er kvinnens forsvarer.

– Hun stiller seg helt avvisende til tiltalen. Hun sier at hun ikke har vært på vei til ISIL-land eller overført penger til ISIL-medlemmer. Det var nytt ved tiltalen at hun angivelig skal ha overført noen småpenger til ISIL-sympatisører eller medlemmer, sier Vollan til NRK.

Unik tiltale

Når saken skal opp for retten 12. januar i Oslo tingrett, er det første gang en kvinne blir terrortiltalt i Norge.

Statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet har tatt ut tiltale mot en somalisk kvinne i 30-årene for deltagelse i IS. Foto: Idar Krogstad

– Tiltalen er alvorlig. Samlet strafferamme i saken er 12 år, sier statsadvokat Marit Formo til NRK.

– Kvinnen nådde aldri frem til Syria. Hvorfor er hun da tiltalt for deltagelse?

– Deltagelsen skjer mens hun fortsatt er i Norge. Tiltalen går på å bidra i forbindelse med propagandavirksomhet for ISIL. Det går også på å sette personer i kontakt med ISILs fasiliteringsnettverk i Syria, sier Formo.

– Bombeoppskrift på telefonen

Ifølge tiltalen satte kvinnen en nederlandsk mann med somalisk bakgrunn i kontakt med IS i Syria. Tidligere i år ble mannen dømt til åtte års fengsel i Storbritannia for forsøk på å knytte seg til terrorgruppa.

Kvinnen skal også ha overført 847 dollar til vedkommende, som ble arrestert på Stansted flyplass i London våren 2017.

Mannen skal ha fantasert om å drepe daværende statsminister David Cameron og dronning Elizabeth, ifølge britiske medier.

I forbindelse med etterforskning ble flere detaljer om den somaliske kvinnen omtalt i britiske medier.

Som NRK har skrevet tidligere, ble det funnet en bombeoppskrift på kvinnens telefon, samt en steg for steg instruks til hvordan man kan lage eksplosiver på sitt eget kjøkken.

Ti norske kvinner i Syria

I dag er ti norske kvinner i Syria. I sommer ble det kjent at islamisten Aisha Shezadi har bedt norske myndigheter om hjelp til å komme hjem. Hun holdes i den godt bevoktende flyktningleiren Hol nordvest i Syria sammen med sin to år gamle sønn.

Hør henne fortelle hvorfor hun vil bort fra IS. Du trenger javascript for å se video. Hør henne fortelle hvorfor hun vil bort fra IS.

Shezadi etterforskes for terrordeltagelse. Hun har blitt regnet som en viktig person i det ekstreme islamistmiljøet i Norge.

Etter det NRK forstår, skal den somaliske asylsøkeren ikke ha hatt kontakt med dette miljøet.

Til tross for at en rekke kvinner med norsk tilknytning har reist til Syria, har ingen av dem blitt tiltalt for brudd på terrorlovgivningen. Det skyldes blant annet at de ikke har returnert til Norge. Til sammenligning har rundt 40 norske menn kommet tilbake etter å ha knyttet seg til ekstreme grupper i Syria og Irak. Syv av dem er dømt for deltagelse i IS eller for terrorforbund.