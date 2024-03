Helsedirektoratet har lagt ut forslaga sine til råd om kva mat folk i Noreg bør eta på høyring. Det vil seie at folk kan komma med innspel dei neste åtte vekene. Fristen er 20. mai.

Myndigheitene vil mellom anna vita om folk forstår kva råda faktisk betyr, og korleis ein kan følga dei.

Dette er forslaga til dei nye råda:

Ha eit variert kosthald, vel mest mat frå planteriket, og et med glede.

Frukt eller grønsaker bør vere ein del av alle måltid.

La grovt brød eller andre fullkornsprodukt vere ein del av fleire måltid kvar dag.

Fisk og sjømat, bønner og linser og reint kjøt er gode kjelder til protein – varier bland desse. Vel lite raudt kjøt og minst mogleg tilverka kjøt.

Ha eit dagleg inntak av mjølk og meieriprodukt. Vel produkt med mindre feitt.

Mat og drikke med mykje salt, sukker eller metta feitt bør avgrensast.

Men styresmaktene framhev òg ein annan ting:

– Et med glede og sett av tid til måltidet, skriv Helsedirektoratet.

Dette er alle endringane: Ekspander/minimer faktaboks Ny anbefaling om å eta mest mat frå planteriket

Auke i anbefalinga om kor mykje frukt, grønsaker og bær ein skal eta kvar dag – frå 500 gram per dag til 500–800 gram per dag

Auka fokus på at belgfrukter kan inngå som del av eit sunt kosthald

Auka fokus på glede rundt det å eta – og råd om å ta seg tid til å eta

Anbefaling om å eta mindre raudt kjøtt, frå maksimalt 500 gram i veka til maksimalt 350 gram i veka

Strengare ordlyd for kor mykje prosessert kjøtt ein bør eta – no skal ein eta «minst mogleg» av slike produkt

Anbefaling om å eta meir fullkorn – frå 70–90 gram per dag, til minst 90 gram per dag

No anbefaler råda 2–3 porsjonar av meieriprodukt kvar dag, frå ei meir generell anbefaling om dagleg inntak

Nye anbefalingar om å eta/drikka omtrent 25 gram planteoljer kvar dag

Fysisk aktivitet er ikkje lenger eit eige kostråd, men er framleis ei eiga anbefaling frå Helsedirektoratet

Frå tolv til seks råd

Den største endringa er kanskje at styresmaktene går ned frå tolv kosthaldsråd til seks.

– Det gjer vi basert på innspel vi har fått. Man ynskjer færre råd, og at råda er formulert på ein annan måte. Det seier Linda Granlund, som er divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Ho seier at mange tenker at det er vanskeleg å huske 11 råd.

– Det viktige er at man hugsar essensen i kva eit sunt kosthald er.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund Foto: NTB

Granlund understrekar at dei ikkje lanserer dei nye råda i dag.

– Vi legg ut eit utkast av det vi meiner kan vere råd, men vi er veldig opptekne av at no kan man spele inn på det. Dei nye kosthaldsråda vil bli lansert ute i august. Så no har vi ein offentleg høyring, så alle som ynskjer det kan kome med innspel på det vi legg ut no. Vi sender dette ut på høyring.

Ho understrekar at dette dreier seg om kvardagskosthaldet.

– Vi ser jo at vi et for lite frukt- og grønsaker, for mykje kjøt, for lite fisk, så det er et potensial.

– Hugs kvardagskosthaldet. Så kan man kose seg innimellom, avsluttar Granlund.

Klimavennlege val

Fleire av punkta legg vekt på kva mat som er meir klimavennleg.

– Det vi har sett på er både helseeffektane av kosthaldet og klima- og miljømessig påverknad.

Men Granlund understrekar at dei har brukt helsedokumentasjonen og lagt den til grunn for dei nye råda.

– Men vi omtalar også kva for effekt dei enkelte matvaregruppene har på klimamessig påverknad, seier Granlund.

Oppdaterte råd

Dette er fyrste gang kosthaldsråda vert oppdaterte sidan det kom nordiske kosthaldsråd i juni 2023.

Òg desse råda la stor vekt på å ete klimavennleg.

– Det kosthaldet som er langt betre for helsa vår, er òg det som er langt betre for planeten. I det store og det heile er det veldig små motsetningar, sa ernæringsforskar Rune Blomhoff til NRK då.

Anbefalingane i dei nye norske råda er baserte på dei nordiske råda.