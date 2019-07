Si fra. Om noen kommenterer på din kropp, hva du spiser eller andre ting som er ubehagelig - be de om å stoppe. Si til bestemor at hun har ingenting med hva du veier og at onkelen din ikke bestemmer hvor mange vafler du spiser.

Du er best.

Det er ditt liv. Du har hovedrollen. Du skal gjøre de tingene som gjør deg glad. Bade naken om natta, klatre opp et fjell, spise sjokoladekake like there's no tomorrow, slappe av på sofaen, lære et nytt språk, klappe en hest.. Alle de beste tingene i livet kan du gjøre uansett hvordan du ser ut.