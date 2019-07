Forbrukertilsynet med ny veiledning om reklame i sosiale medier

Forbrukertilsynet lanserer nå en veiledning hvor reglene for annonsering av skjønnhetsprodukter og -tjenester er samlet. Avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad forteller at det har vært et ønske fra annonsører og influensere om å gjøre regelverket lettere å finne frem til.

– Det er en del regelverk, men det er fragmentert. Noe er regulert i markedsføringsloven, noe er under mattilsynet og noe under legemiddelverket, forklarer Skjelbostad.

Med innspill fra Annonsørforeningen (Anfo) og Virke, som organiserer flere skjønnhetsklinikker, har de samlet lovverket som eksisterer på ett sted.

– Vi har tatt utgangspunkt i det som har vært vanskelig for dem som markedsfører, forklarer hun.

– Jeg heier veldig på denne

Martine Halvorsen er blogger hos Egmont-eide Side2, og oppgir selv at hun har omkring 80.000 ukentlige lesere. Hun ser positivt på den nye veiledningen.

– Jeg heier veldig på denne, sier hun.

Halvorsen forteller at hun har savnet et sted å slå opp når hun har vært usikker.

– Når det gjelder negler, vipper, betakaroten. Hvor i løypa ligger egentlig det? Det tror og håper jeg det blir lettere å forholde seg til nå, sier hun.

Det siste året har reglene for influensere og kroppspress i sosiale medier blitt debattert flere ganger. Blant annet i Debatten i mars, hele kan du se her:

Er Sophie Elise Isachsen Norges farligste forbilde slik Kristin Gjelsvik påstår? Er det virkelig sant at en bloggers komplekser smitter over på unge? Du trenger javascript for å se video. Er Sophie Elise Isachsen Norges farligste forbilde slik Kristin Gjelsvik påstår? Er det virkelig sant at en bloggers komplekser smitter over på unge?

For hun legger ikke skjul på at hun har måttet tenke seg om når det gjelder ting som tannbleking og betakaroten. Frisørtimer, fiksing av negler og vipper har hun derimot valgt å ikke annonsere for.

– Jeg gjør det fordi jeg føler meg fresh, men det er ikke noe jeg ønsker å oppfordre til gjennom en rabattkode for eksempel, sier hun.

KariAnne Vrabel, psykologispesialist og forskningsleder ved Modum bads forskningsinstitutt, synes det å samle regelverket som eksisterer høres ut som en god idé.

– De fleste i bransjen er jo ikke jurister og må handle etter skjønn, så å gjøre det enkelt å finne frem i konglomeratet av lover og regler er sikkert veldig fornuftig, mener forskeren.

Flere instanser jobber mot kroppspress

I tillegg til Forbrukertilsynets veiledning, forteller avdelingsdirektør Skjelbostad i Forbrukertilsynet, at det jobbes mot kroppspress i flere instanser.

– Regjeringen ser på lovverket og det håper vi legges frem til høsten, så ser Anfo på det etiske regelverket for influensere og annonsører, sier hun.

Tvillingene Vita og Wanda etter møte om skissen til etiske retningslinjer for influensere i oktober 2018. Du trenger javascript for å se video. Tvillingene Vita og Wanda etter møte om skissen til etiske retningslinjer for influensere i oktober 2018.

Det ser Vrabel positivt på.

– Det er flott det blir jobbet på et strukturelt og overordnet plan med dette, sier hun.

Hun trekker videre frem tre ting hun mener må på plass for å få et fungerende regelverk for alle parter.

– For det første må det være et regelverk som ikke åpner for så mye skjønn, så må det være sanksjoner om reglene skulle brytes.

– Til syvende og sist må både bransjen og influenserne selv ta et oppgjør innenifra og ta eierskap til både hva dette dreier seg om og et etisk barometer som de selv skal forholde seg til, sier hun.

Det etiske standpunktet har Halvorsen allerede tatt. Hun tror at hennes personlige regler har forhindret henne fra å trå ut i noen gråsoner så langt, og har også noen ting hun ikke vil reklamere for i sine kanaler:

– Varige endringer i utseendet med fillers eller Botox, slår hun fast.