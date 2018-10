Kronprinsessen hylles for åpenheten rundt sykdommen

I kveld ble det kjent at kronprinsesse Mette-Marit er rammet av en kronisk lungesykdom.

Kronprinsparet valgte selv å gå ut offentlig med nyheten, fordi sykdommen vil kunne påvirke kronprinsessens arbeidskapasitet.

– Vil berømme henne for åpenheten

Nå går flere ut og takker Kronprinsessen for at hun velger å være åpen om sykdommen. Én av dem er Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Jeg føler med kronprinsesse Mette-Marit og familien hennes og vil berømme henne for hennes åpenhet. Mange opplever at det er vanskelig å snakke om egen helse, og nettopp derfor er det av stor betydning at hun gjør det – det vil gjøre det lettere for andre. Jeg ønsker henne all mulig lykke til med utredning og behandling i tiden fremover.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen sier at hun har forståelse for at kronprinsesse Mette-Marit må ta hensyn til sin egen helse i tiden fremover, og at hun ønsker henne alt vel.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Selv om dette sikkert ikke er en enkel dag for kronprinsessen og familien, vil jeg berømme hennes åpenhet.

Varme tanker på Twitter

Også på Twitter er det flere som takker kronprinsessen for at hun er åpen om sykdommen.

«Det føles godt å ha en slags offentlig representasjon, selv om kronprinsessen selvsagt ville valgt det annerledes om hun kunne», skriver en bruker.

Andre brukere ønsker kronprinsessen god bedring.

Også statsminister Erna Solberg ønsker å vise at hun tenker på kronprinsessen i lys av nyheten om hennes sykdomsbilde.

– I dag sender jeg varme tanker til kronprinsesse Mette-Marit. Nå er det viktigste at kronprinsessen får god behandling, oppfølging og omsorg, sier hun.

Statsminister Erna Solberg sier at det er viktig at Kronprinsessen får god behandling for den kroniske lungesykdommen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Trekker paralleller til Bondevik

Olav Kåre Refvem, lungespesialist og indremedisiner i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), tror kronprinsessens åpenhet om sykdommen betyr veldig mye for mange personer.

Lungespesialist Olav Kåre Refvem i LHL tror kronprinsessens åpenhet kan gi støtte til mange andre som også har sykdommen, og som er livredd for diagnosen. – Det kan gi håp om at dette ikke behøver å være så voldsomt som det kan oppfattes av og til. Det er en alvorlig diagnose, men det er veldig mange forløp. Foto: LHL

– På mange måter likner det på det som tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik gjorde en gang i tida, da han ble deprimert og møtte veggen. Det ga et ansikt på en sykdom, som ikke så mange ville snakke om. Ved denne tilstanden her, er det klart at det kan gi håp for mange mennesker som har fått diagnosen, og som lurer svært på hvilken vei dette går.

Ifølge Refvem er åpenheten også viktig for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke:

– For oss betyr det mye at en så fremtredende person som kronprinsessen faktisk snakker om dette, og selv er en del av det. Det handler om å identifisere seg med en person som er kjent. Det viser at det ikke bare er vanlige mennesker som får en sykdom.

– Kronprinsessen var veldig tydelig på at hun ønsket å jobbe så mye som mulig. Hvilke signaler gir det?

– Det betyr at man ikke må sette seg ned, selv om man får en slik diagnose. Det er klart at sykdommen vil være forskjellig for forskjellige personer, og hvor godt man klarer det, men at det er muligheter likevel, svarer Refvem.