Kritisk til at Stortinget venter med forbud mot barneekteskap

– At dette ikke blir vedtatt nå, er trist. Det handler om å gjøre det så raskt som mulig. For kampen mot barneekteskap er veldig aktuell og viktig å sette på agendaen, sier Ferdinand Aspaas.

I dag drar han, Agnes Nordvik, og andre ungdom som har engasjert seg mot barneekteskap gjennom Plan Norge, til Stortinget for å følge debatten. Men selv om det er politisk enighet om et slikt forbud, kommer det ikke til å få flertall i denne omgang.

– Vi syns det er veldig merkelig. Vi kan ikke fordømme andre land som tillater barneekteskap, når vi tillater det selv. Vi er veldig spente på å se debatten og høre argumentene, sier Nordvik.

Venter på høring

I dag kan 16- og 17-åringer få dispensasjon til å gifte seg i Norge. Det er denne muligheten Arbeiderpartiet foreslår å fjerne i dag.

VENTER: Tone Wilhelmsen Trøen (H) leder barne- og kulturkomiteen på Stortinget. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Men regjeringspartiene og KrF kommer ikke til å stemme for forslaget.

– Grunnen til at vi sier nei i salen i dag, er at det er et lovarbeid i gang på dette som har vært ute på høring, og som kommer til Stortinget. Når vi endrer lover i Norge, må vi følge den normale saksgangen og gjøre et helhetlig arbeid, sier stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre.

Hun mener det har vært viktig å undersøke om et slikt forbud for eksempel kunne ført til at foreldre tar barna sine med til utlandet for å gifte dem bort der.

– Jeg kan berolige de unge som jobber for dette, med at det kommer til å skje. Men jeg er overrasket over at Arbeiderpartiet ikke ønsker å bruke den vanlige metoden for å endre lover i Norge. De har også visst at dette er et arbeid regjeringen jobber med, sier Trøen.

Mener det haster

UTÅLMODIG: Kari Henriksen (Ap) Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ferdinand og Agnes mener det ikke er noen tid å miste, og viser til at FNs bærekraftsmål vil stanse barneekteskap innen 2030.

– Norge skal være et foregangsland. Hvis vi skal forvente at dette målet skal nås innen 2030, så må Norge også bidra, sier Ferdinand.

– Loven vi har i dag, sender et signal om at vi godtar barneekteskap, mener Agnes.

De får støtte fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kari Henriksen.

– I dag finnes det unge gutter og jenter i Norge som er urolige for om foreldrene inngår avtaler om at de skal giftes. Så lenge det er enighet om at dette er en uting, ser jeg ingen grunn til å vente, sier hun til NRK.

Henriksen mener regjeringspartiene bruker høringsrunder når det passer dem, ikke fordi det er nødvendig for å få en skikkelig prosess.

– Det er ikke noe i veien for at Stortinget kan fatte lovvedtak på eget initiativ. Det blir også gjort i saker som er enkle forslag, slik dette er, sier hun.