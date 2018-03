62 norske barn sendt til utlandet mot sin vilje

De to siste to årene har antallet henvendelser nesten doblet seg, viser rapporten fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Innrapportere personer bosatt i Norge som er ufrivillig i utlandet ÅR ANTALL 2017 107 (62 barn) 2016 79 2015 59 Kilde: Barne-ungdoms- og familiedirektoratet

– De forteller om at de ikke har mobiler eller internett tilgjengelig, og at de blir forlovet bort eller giftet bort, sier Layal Ayoub i organisasjonen NOK.

Hun arbeider mot sosial kontroll, og er i kontakt med unge som har opplevd å bli sendt ut, eller som står i fare for å bli det.

Ayoub forteller at enkelte foreldrene er redde for at barna skal få seg norske kjærester.

– De vil blant annet ikke at jenter skal miste jomfrudommen, og skal velge å gifte seg med en som ikke er fra deres eget hjemland. Jentene blir dessverre stemplet i miljøet som horer, sier Ayoub.

Hun er bekymret, men ikke overrasket over økningen i antall henvendelser om hjelp fra norske myndigheter. Ayoub vil ha klare regler fra politikerne og temaet som pensum på skolen:

– Dette er noe politikerne må rydde opp i. Vi må ha klare regler og få sosial kontroll som tema inn i skolesystemet som obligatorisk fag. Om du ikke er utsatt selv, så kjenner du 100 prosent sikkert noen som er det.

Vanskelig å hjelpe utenfor Norges grenser

I fjor ble det rapportert inn 107 personer som ufrivillig oppholdt seg i utlandet, blant dem 62 barn. Det er en økning fra året før og nær en dobling de siste to årene.

De fleste ofrene er i Pakistan, Irak, Somalia, Afghanistan og Syria. De utsettes for sosial kontroll, tvangsekteskap, trusler og vold.

Direktør Mari Trommald i Barne- ungdoms og familiedirektoratet, sier det er vanskelig å hjelpe når de først er utenfor Norges grenser:

– Man vil jo prøve å hjelpe disse barna og få hjelp fra utenlandsstasjonene for at de skal komme hjem.

– Det viktigste budskapet vårt er at man må være klar over at det er vanskelig å hjelpe etterlatte barn i utlandet, og det aller viktigste er å avverge at barna kommer i denne situasjonen, sier Trommald.

Vurderer å inndra passet

– Det er galt av foreldrene, og det er alvorlig for ungdommen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NRK.

– Både jenter og gutter med innvandrerbakgrunn skal ha den samme friheten som alle andre til å bestemme over sitt eget liv og egen framtid.

Ifølge Sanner utreder regjeringen muligheten til å ta passet fra barn i fare, for å hindre at de sendes ut av landet.

– Vi må styrke innsatsen både forebyggende, gjennom foreldreveiledning, og ved å sørge for at barna får bedre oppfølgning og hjelp. Vi må også stanse utsending av barn. Det kan vi gjøre ved å ta fra dem passet for eksempel, sier Sanner.