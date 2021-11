Kritiserer skroting av au pair-ordning: – For kvinnene vil det være et tap

Au pair 3 og 4 anfører at de måtte arbeide mer enn 5 timer per dag. De har kommet med informasjon til UDI om at de oppgavene de ble bedt om å utføre ikke kunne utføres på 5 timer per dag. Au pair nr. 3 har vedlagt dokumentasjon i form av lister over oppgavene hun skulle utføre. Au pair nr. 4 har lagt ved dokumentasjon i form av en beskjed fra vertsmor om hvilke oppgaver hun hadde glemt å utføre en dag.

Begge au pairene informerer også om mye barnepass, og at de passet barn på morgenen mens de voksne i familien sov, og på kveldstid mens de voksne i familien dro ut. Au pair nr. 4 har vedlagt tekstmeldinger og anropslister som dokumentasjon for å underbygge anførselen om at hun passet barn tidlig på morgenen og langt ut på natten ved flere anledninger. Den ene tekstmeldingen viser at hun satt barnevakt kl. 02.53 på natten. Hun anfører i sin forklaring at hun denne dagen arbeidet fra klokken 7 på morgenen og ikke var seng før klokken 4 neste morgen. Au pair nr. 3 har anført at vertsforeldrene sa til henne at barnepass ikke regnes som arbeidstid dersom foreldrene var hjemme.

Begge au pairene har videre forklart at de kunne bli bedt om å komme tilbake for å arbeide mer etter å ha dratt ut etter endt arbeidsdag. Au pair nr. 4 har vedlagt dokumentasjon på et slikt tilfelle i form av tekstmeldinger.(…) Hun sier at vertsfamilien løy til henne om statusen på søknaden hennes om oppholdstillatelse, og at hun følte seg presset til å bli værende hos familien. Da hun fortalte vertsforeldrene at hun ville avslutte kontrakten, sa vertsforeldrene at hun burde være takknemlig for at de ikke hadde avsluttet kontrakten for da ville hun ikke hatt mulighet til å være i Norge.