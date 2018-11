Kritiserer helseminister Høie for å bruke egen legning i abortlov-saken

– Han tar oss homofile som gisler i sin kamp for å nekte kvinner rett til å bestemme over egen kropp. Det er helt forkastelig, sier Arbeiderpartiets familiepolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen om helseministerens uttalelser i VG mandag. Der sier Høie at han som homofil forstår hvorfor mennesker med Downs syndrom opplever dagens abortlov som diskriminerende.

– Det er helt uakseptabelt og ikke en statsråd verdig, sier hun til NRK.

Høies utspill kommer i forbindelse med diskusjonene om å endre dagens abortlov. KrF krever endringer i loven, og denne saken vil bli sentral i de forestående regjeringsforhandlingene mellom KrF og den sittende regjeringen.

Mener Høie avsporer debatten

Trettebergstuen mener Høie bruker legningen sin for å få debatten om endringer i abortloven til å handle om noe annet enn det hun og flere andre mener er sakens kjerne – kvinners rett til selvbestemmelse.

– Kjernen er at Høyre er villige til å innskrenke kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Det har ingenting med Bent Høies legning å gjøre, sier hun.

Jon Reidar Øyan fra Arbeiderpartiets homonettverk stiller seg bak Trettebergstuens kritikk.

Jon Reidar Øyan (Ap) reagerer på det han kaller Høies sammenligning av alvorlig syke og homofile. Foto: NRK

– At Bent Høie er homo har ingenting med diskusjonen å gjøre. Dette er en nøye kalkulert avsporing fra debatten, sier Øyan.

Han kritiserer Høie for å sammenligne homofili med alvorlig sykdom.

– Sammenligningen er smakløs.

Høie: – Overrasket

Bent Høie (H) er overrasket over kritikken. Han sier at han trodde Øyan ville forstå sammenligningen.

Bent Høie (H) sier at de vil fjerne det «diskriminerende elementet» i dagens abortlov. Foto: André Bendixen / NRK

– Det jeg gjør er å prøve å forklare hvorfor jeg forstår hvorfor mennesker med Downs opplever dagens lov som diskriminerende.

– Jeg har opplevd at folk har sett på meg kun ut fra min seksuelle legning og ikke ut fra hele mennesket. Folk med funksjonsnedsettelser opplever også at folk kun ser rullestolen og ikke mennesket. Det er diskriminering, og derfor har jeg forståelse for at de opplever loven som diskriminerende, sier Høie.

En kontroversiell sak

Mandag møttes Solberg-regjeringen og Kristelig Folkeparti etter at KrF fredag stemte for å søke regjeringsmakt med Høyre, Venstre og Frp. Abortloven blir trolig den mest kontroversielle saken som skal opp.

KrF krever å fjerne paragraf 2 c i abortloven. Paragrafen åpner for abort etter uke 12 om det er «stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Dette er abortlovens paragraf 2c Ekspandér faktaboks Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet Kilde: Lovdata

Høyres skisse til forslag er å bytte ut paragrafen med en formulering om at abort kan innvilges når barnet ikke er levedyktig. Det vil i praksis føre til at kvinnene som berøres må oppsøke en nemnd.