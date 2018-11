Likestillingsministeren vil ikke kommentere debatten om abortloven

Da NRK ringte kommunikasjonsavdelingen til Helleland i Barne- og likestillingsdepartementet og ba ministeren kommentere den pågående abortlovdebatten, var svaret fra hennes rådgiver:

– Statsråd Helleland ønsker ikke å kommentere. Ta eventuelt kontakt med Bent Høie.

Det til tross for at hun er likestillingsminister og selv støttet et tilsvarende forslag da det ble nedstemt på Høyres landsmøte i 2013.

I 2013 foreslo Høyres programkomité å fjerne alvorlig sykdom som et selvstendig grunnlag for abort etter uke 12, men ble nedstemt. Nestleder i komiteen på dette tidspunktet var nåværende barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, leder var helseminister Bent Høie.

Han ønsker imidlertid debatten velkommen, og har tidligere sagt til VG at kvinnens vurdering av å få et barn som kan ha spesielle utfordringer skal tillegges større vekt.

– Dette er avgjørelser som også i dag tas i abortnemndene. En abortnemnd vil tillegge kvinnens egen vurdering avgjørende vekt, sier Høie til avisen.

Paragraf 2 c i abortloven Ekspandér faktaboks Abortloven lister opp flere grunner til at en nemnd kan innvilge abort etter uke 12. Paragraf 2. c er den eneste som sier noe om barnet, og ikke om mors situasjon.

Den sier at svangerskapsavbrudd kan skje når «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Motstanderne kaller dette en «sorteringsparagraf» fordi den åpner for at fostre kan velges bort på bakgrunn av sine egenskaper.

Paragrafen har også blitt kalt «Downs-paragrafen». Beregninger fra Medisinsk fødselsregister viser at omtrent 90 prosent av foreldrene velger å avbryte svangerskapet dersom fosteret har Downs syndrom.

– Bør stå først i køen

I forrige uke møtte rundt 1.000 demonstranter foran Stortinget for å protestere mot regjeringens antydninger om å gjøre tilsvarende endringer i abortloven. Demonstrantene stilte seg bak paroler med likestillingsbudskap som «Forsvar kvinnenes rett til selvbestemt abort» og «Min kropp, mitt valg».

ETTERLYSER HELLELAND: Første nestleder i familie og kulturkomiteen Anette Trettebergstuen (Ap) etterlyser Hofstad Helleland i debatten om abortloven. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ap-politiker og 1. nestleder i familie- og kulturkomiteen Anette Trettebergstuen, mener barne- og likestillingsministeren bør stå først i køen av dem som tar til motmæle, og ikke gjemme seg bort i denne debatten.

– Ser hun ikke hva de påtvinger kvinner som har fått den grusomme beskjeden, at barnet de ønsker seg er alvorlig sykt? De må sette seg foran en nemnd og utlevere seg selv, foran en gruppe «eksperter», som skal avgjøre om de vil innvilge deg ta abort, sier hun.

Trettebergstuen mener at å fjerne paragraf 2 c i abortloven vil være et stort tilbakesteg for kvinners rettigheter, og oppfordrer nå andre sterke kvinnestemmer i Høyre og regjeringen til å si ifra.

– Hva skal vi egentlig med en likestillingsminister som ikke tar til motmæle når en av likestillingskampens viktigste seire er truet, spør hun.

Dette sier loven om abort etter 12. uke Ekspandér faktaboks Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når: a) Svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom; b) Svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon; c) Det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet; d) Hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 312-314, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 291, 293-296, 299, 301, 302 og 314; eller e) Hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad. Ved vurderingen av begjæring om avbrudd begrunnet i forhold som nevnt foran i tredje ledd bokstav a, b og c skal det tas hensyn til kvinnens samlete situasjon, herunder hennes muligheter til å dra tilfredsstillende omsorg for barnet. Det skal legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer sin situasjon. Kravene til grunn for innvilgelse av svangerskapsavbrudd skal øke med svangerskapets lengde. Etter utgangen av attende svangerskapsuke kan et svangerskap ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det. Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, kan tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis. Kilde: Lovdata

– Har abdisert

KrF krever å fjerne paragrag 2 c i abortloven Høyres skisse til forslag er å bytte ut paragrafen med en formulering om at abort kan innvilges når barnet ikke er levedyktig, opplyste helseminister Bent Høie (H) i går. Det vil i praksis føre til at kvinnene som berøres må oppsøke en nemnd.

Flere mener at å fjerne paragrafen vil svekke norske kvinners rettigheter, og at det dermed også er en likestillingssak.

LIKESTILLINGSSAK: SV-leder Audun Lysbakken mener at å fjerne paragraf 2 c i abortloven også er en likestillingssak. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Også SV-leder Audun Lysbakken etterlyser likestillingsminister Hofstad Helleland i abortdebatten.

– Høyre har lagt kvinners rettigheter på forhandlingsbordet for å bevare egen regjeringsmakt. Her har likestillingsministeren abdisert i en av de viktigste likestillingssakene, skriver han i en SMS til NRK.

Spørsmålet om kvinner skal kunne bestemme over egen kropp er grunnleggende, mener Lysbakken.

– Derfor mobiliseres det nå til store demonstrasjoner og markeringer for å forsvare retten til selvbestemt abort, skriver han videre.

NRK konfronterte departementet med kritikken mandag ettermiddag. Svaret er igjen at Helleland ikke ønsker å kommentere.

Foreslo endringer i 2013

Hofstad Helleland var en del av ledergruppen i Høyres programkomité, som i 2013 foreslo å fjerne alvorlig sykdom som et selvstendig grunnlag for abort etter uke 12 fra Høyres partiprogram.

Forslaget var omstridt, og førte til en lang og følelsesladd debatt under Høyres landsmøte i 2013.

VILLE HA ENDRING: Leder og nestleder av Høyres programkomité Bent Høie og Linda Hofstad Helleland la frem forslag til Høyres partiprogram i november 2013 på Stortinget. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Også Erna Solberg gikk på talerstolen og argumenterte for å endre abortloven, men programkomiteens forslag ble nedstemt, og Høyre gikk inn for å stryke programformuleringen om at alvorlig sykdom hos fosteret kan fjernes som selvstendig kriterium ved abort etter 12. uke.

I 2013 forsvarte også Hofstad Helleland, som var Høyres daværende familiepolitiske talskvinne, regjeringens forslag om reservasjonsrett for fastleger.