Statsminister Erna Solberg (H) vant i helgen KrFs hjerte, en uke etter at hun åpnet for å endre abortloven dersom partiet vil inn i regjeringen hennes.

Siden har hun sagt at slike endringer ikke vil få store konsekvenser. Men det legger KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad til grunn at de får.

– Regner du med at flere vil få nei i nemndene med slike endringer?

– Det forventer vi. Det vil være KrFs utgangspunkt. Men det viktigste for oss er å rydde opp i det som er diskriminerende i dagens lov, så barn får sterkere rettsvern, sier han i Politisk kvarter.

Vil la nemndene avgjøre

Ropstad blir av flere i KrF pekt på som en naturlig arvtaker som partileder etter Knut Arild Hareide.

Denne eller neste uke starter KrFs forhandlinger om å gå inn i regjeringen Solberg. Der håper han på gjennomslag for å fjerne abortlovens paragraf 2c, som åpner for abort etter tolvte uke der det er stor fare for alvorlig sykdom.

– Hvorfor skal barn med Downs syndrom ha svakere rettsvern enn andre barn? Vi har vært opptatt av at barnas egenskaper ikke alene skal avgjøre dette. Hvis dette ikke lenger er en ubetinget rett, vil det bli nemndbehandling som tar stilling til hele situasjonen, forklarer han.

– Og da bør flere få nei?

– Det er mitt utgangspunkt, sier Ropstad.

Dette sier loven om abort etter uke 12 Ekspandér faktaboks Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når: a) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom; b) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon; c) det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet; d) hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 312, 313 og 314, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302 og 314; eller e) hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad. Det står også i loven at kvinnens evne til å ta vare på barnet og hennes egen vurdering av situasjonen skal veie tungt.

Kravene til grunn for innvilgelse av svangerskapsavbrudd skal øke med svangerskapets lengde. Kilde: Lovdata

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad og programleder Lilla Sølhusvik i Politisk kvarter. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Skal ikke føre til flere aborter

Men når Ropstad setter seg ved forhandlingsbordet, møter han en ganske annen virkelighetsoppfatning hos Høyre.

– Kvinners rettigheter ligger fast. Dette er ikke et tiltak for å få ned aborttallene. Det skal vi få til med mange andre viktige tiltak for familiene, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H). Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Men det er det Ropstad ønsker seg?

– Det er klart, men Høyres standpunkt ligger fast. Vi ønsker ingen endringer, men har sagt at vi er villig til å se på lovteksten for å se om det er mulig å ivareta kvinners rettigheter samtidig som vi unngår å ha en diskriminerende lovtekst, som i dag.

Forbannet Tajik

Ap-nestleder Hadia Tajik er uenig i at dagens lovtekst er diskriminerende.

– Jeg er skuffet over Erna Solberg, og egentlig ganske forbannet på vegne av alle norske kvinner. Vi har en abortlov som gir kvinner klare rettigheter til å ta valg for egen kropp. Det Høyre nå skisserer, er å fjerne en selvstendig rett, et objektivt kriterium, sier hun.

Ap-nestleder Hadia Tajik. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Hun mener det er en belastning for mødre som til nå kunne benytte seg av paragraf 2c, og i stedet måtte søke en nemnd om å få innvilget abort.

– Kvinnene det her er snakk om, har gått gravid i flere måneder, gledet seg til å bli mor, og så får de den tunge beskjeden at det kan være en alvorlig skade på fosteret. Da tar de sitt livs vanskeligste valg, sier Tajik.