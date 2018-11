Hennes syke datter døde: Nå spør Marianne Marthinsen (Ap) statsministeren om abortloven

«For noen år tilbake fødte jeg en datter. Hun var alvorlig syk og døde bare 15 måneder gammel. Tilstanden hennes var muligens genetisk betinget og gjentagelsesrisikoen er ukjent».

Slik innleder Marthinsen to skriftlige spørsmål i til statsminister Erna Solberg. Spørsmålene handler om den de siste ukene mye omtalte abortlovens paragraf 2c.

På sin åpne Facebook-profil har Ap-politikeren lagt ut et bilde av brevet til statsministeren.

– Det har blitt personlig. Statsministeren har en uke på seg til å svare, skriver Marthinsen.

Paragraf 2 c i abortloven Ekspandér faktaboks Abortloven lister opp flere grunner til at en nemnd kan innvilge abort etter uke 12. Paragraf 2. c er den eneste som sier noe om barnet, og ikke om mors situasjon.

Den sier at svangerskapsavbrudd kan skje når «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Motstanderne kaller dette en «sorteringsparagraf» fordi den åpner for at fostre kan velges bort på bakgrunn av sine egenskaper.

Paragrafen har også blitt kalt «Downs-paragrafen». Beregninger fra Medisinsk fødselsregister viser at omtrent 90 prosent av foreldrene velger å avbryte svangerskapet dersom fosteret har Downs syndrom.

Spør om «levedyktighet»

Marthinsen spør:

Dersom jeg blir gravid igjen og det viser seg at fosteret har samme tilstand, mener statsministeren at jeg selv skal få avgjøre om svangerskapet skal gjennomføres? Hva mener statsministeren med begrepet «levedyktig»? Hvor lenge mener hun at barnet må antas å leve for at det skal regnes som levedyktig?

Abortloven ligger an til å bli den mest kontroversielle saken når KrF skal forhandle om å bli en del av Solberg-regjeringen. Solberg, som har fått fullmakt av Høyres stortingsgruppe, har vært positiv til å fjerne paragrafen og til å støtte et forbud mot tvillingabort.

Dette sier loven om abort etter 12. uke Ekspandér faktaboks Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når: a) Svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom; b) Svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon; c) Det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet; d) Hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 312-314, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 291, 293-296, 299, 301, 302 og 314; eller e) Hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad. Ved vurderingen av begjæring om avbrudd begrunnet i forhold som nevnt foran i tredje ledd bokstav a, b og c skal det tas hensyn til kvinnens samlete situasjon, herunder hennes muligheter til å dra tilfredsstillende omsorg for barnet. Det skal legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer sin situasjon. Kravene til grunn for innvilgelse av svangerskapsavbrudd skal øke med svangerskapets lengde. Etter utgangen av attende svangerskapsuke kan et svangerskap ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det. Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, kan tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis. Kilde: Lovdata

Allerede fredag skrev VG at Høyre har en skisse til løsning klar. Skissen går ut på at dagens paragraf 2 c erstattes med en ny paragraf som baserer seg til at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

Helseminister og Høyre-nestleder Bent Høie understreker overfor NRK at de samtidig vil sørge for at nemndene, som avgjør om kvinner kan få abort etter fristen for selvbestemmelse, skal legge større vekt på kvinnens vurdering av egen situasjon.

– Det har preget meg

Før stortingsvalget i 2017 ble Marianne Marthinsen portrettert på NRK radio.

På spørsmål om hva i hennes eget liv som i størst grad har preget hennes politiske standpunkt, svarte hun:

– Jeg tror nok jeg må svare det å tidlig oppleve å få et multifunksjonshemmet barn som døde etter ganske kort tid. Det har preget meg og måten jeg tenker på. Det har preget meg som politiker også, sa Marthinsen.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Marthinsen i denne saken, men har foreløpig ikke lykkes.

Omstridt

Et viktig poeng bak KrFs krav om å fjerne paragraf 2 c er at barnets egenskaper ikke skal avgjøre om det innvilges abort, eller ikke.

Det er imidlertid høyst usikkert om Venstre og Frp vil bli med på Høyres skisse til løsning.

Og selv om de fire partiene skulle bli enige i forhandlingsrommet, er det slettes ikke sikkert at en eventuell lovendring blir vedtatt i Stortinget.