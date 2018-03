Nå krever KrF-leder Knut Arild Hareide at regjeringen skal stå skolerett i stortingssalen og si unnskyld.

– Det er naturlig for KrF å ta opp regjeringens kommunikasjon i denne saken. Jeg vil be ansvarlig statsråd beklage den kommunikasjonen som regjeringen har utvist i denne saken ved Listhaugs publisering på Facebook, sier Hareide til NRK.

Som avgjørende støtteparti for Høyre-Frp-Venstre-regjeringen har det vært knyttet spenning til hvilken linje KrF ville legge seg på i denne saken:

– Det ryddige vil være å be om en beklagelse når selve saken kommer til behandling i Stortinget på torsdag, og ansvarlig statsråd Jan Tore Sanner er tilstede, sier Hareide.

Høyre-nestleder Sanner er regjeringens kunnskaps- og integreringsminister.

Det er han - ikke Listhaug - som har det formelle ansvaret for lovforslaget om at politiet skal få rett til å ta statsborgerskapet fra mennesker de mistenker kan utgjøre en fare for rikets sikkerhet, uten å gå via domstolene. Et lovforslag PST har slått fast maksimalt ville rammet en håndfull personer.

Da Ap i forrige uke gjorde det klart at de ville stemme ned forslaget fordi de mener kun domstolene skal kunne ta statsborgerskapet fra folk, grep justisminister Sylvi Listhaug til tastaturet.

Anklaget Ap for å sette terrorister først

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del!», skrev Listhaug på sin offisielle Facebook-side fredag klokken 08.35.

Teksten var påført et bilde av tildekkede personer i militæruniformer, som står i en sanddyne med kulebelter rundt kroppene sine. Flere av dem bærer synlige dødelige våpen.

Selve bildet hadde justisministeren forøvrig stjålet, kunne Dagbladet melde tirsdag.

OMDISKUTERT POST: Dette la Norges justisminister ut på sin offisielle Facebook-side før helgen. Foto: NRK

Samme dag som Listhaug postet innlegget var det premiere på den første kinofilmen om terrorangrepet som rammet Norge - og i særlig grad Arbeiderpartiet og AUF, 22. juli 2011.

Innlegget har utløst raseri i Arbeiderpartiet og opprørt store deler av det øvrige politiske Norge. Ap-leder Jonas Gahr Støre har anklaget Listhaug for å nøre opp under hatet som forårsaket massemordet utført av Anders Behring Breivik i 2011. Terroristen var i ti år politisk aktiv i Fremskrittspartiet.

– Sylvi vet hva jeg mener

Samtidig har statsminister Erna Solberg fått kritikk for ikke å ta et oppgjør med Listhaugs retorikk. Solberg har ikke beklaget justisministerens fremferd, og heller ikke offentlig oppfordret Listhaug til å beklage.

– Sylvi vet hva jeg mener om denne saken. Jeg mener statsråder skal passe på ordbruken, men det er ikke bare Sylvi som har en hard ordbruk i politikken, sa Solberg til NRK søndag.

Hun sa så at hun mente innlegget fra Listhaug var for tøft, over grensen og var et for sterkt angrep på Arbeiderpartiet. Samtidig nektet hun å svare på om Listhaug burde slette innlegget og bildet av de væpnede personene.

Listhaug taus om beskjed fra Solberg

Tre dager senere ligger Listhaugs innlegg uendret ute på Facebook. Det har fått over 11.000 likes og hundretusener av visninger.

Både mandag og tirsdag har NRK forsøkt å få svar fra justisministeren på hva dette betyr.

– Har statsministeren overfor deg gitt uttrykk for at innlegget var OK eller bryr du deg rett og slett ikke om hva hun mener?

– Sylvi kan ikke kommentere dette da hun sitter opptatt i regjeringens budsjettkonferanse, er svaret fra hennes politiske rådgiver Espen Teigen (Frp).

Heller ikke statsminister Erna Solberg har ønsket å gå inn på hvilke samtaler hun har hatt med Sylvi Listhaug. NRK har siden mandag morgen stilt følgende spørsmål til Statsministerens kontor, uten å få svar:

– Du sier at Listhaug vet hva du mener om saken, men innlegget ligger fremdeles ute og er ikke beklaget. Betyr det at hun ikke hører på deg?

Storm rundt forholdet Solberg-Listhaug

Flere av landets mest profilerte politiske kommentatorer har det siste døgnet omtalt og kritisert Solbergs håndtering av egen justisminister.

Politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, som har fulgt Solberg i en årrekke skriver at statsministeren fremstår som fanget i Listhaugs lik og del-klister.

Frithjof Jacobsen, leder for kommentaravdelingen i VG og forfatter av en bok om Solberg, omtaler statsministeren som i skyggen av sin egen statsråd og som famlende i håndteringen av Listhaug.

Politisk redaktør Frøy Gudbrandsen i Bergens Tidende skriver at «Listhaugs tonedøve fremferd får statsminister Solberg til å fremstå svak».

NRK er kjent med at det både i regjeringspartiet Venstre og også i Høyres egne rekker settes spørsmålstegn ved Solbergs manglende irettesettelse av Listhaug denne gangen.

– Dette er nok det drøyeste Sylvi har kommet med som statsråd, og vi kan kanskje ikke si at Ernas respons og håndtering har stått helt i stil med det, sier en sentral Høyre-kilde.

Munnhuggeri på regjeringslunsj

Det er ikke første gang relasjonen mellom statsministeren og den omstridte Frp-statsråden blir et tema i media.

VG beskrev i 2016 hvordan de to i påsyn av flere andre statsråder brøt ut i en heftig og følelsesladet diskusjon under en regjeringslunsj, etter at Solberg konfronterte daværende innvandringsminister Listhaug om Frps asyl-strategi.

VG skrev den gang at hendelsen vakte oppsikt internt i regjeringen, og at bakgrunnen var at statsministeren følte seg lurt av Frp.