– Jeg har fått med meg KrFs diskusjoner, og de har kommet til den samme konklusjonen som opposisjonen, nemlig at de ikke har tillit til justis- og beredskapsministeren Sylvi Listhaug, sier leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre.

– Situasjonen er slik per mandag ettermiddag at flertallet på Stortinget ikke har tillit til justisministeren, fortsetter han.

– Det bør statsministeren og justisministeren ta til seg. Det kan de gjøre noe med, sier han.

Støre legger til at Arbeiderpartiet fortsatt vil stemme for mistillit i Stortinget i morgen, uansett om Solberg stiller kabinettspørsmål eller ikke.

– Hva er veien ut for Solberg for å unngå en regjeringskrise?

– Jeg mener at en statsråd som ikke har tillit i Stortinget, ikke bør være statsråd, men det er statsministeren som har ansvaret for regjeringen, og hun må ta den avgjørelsen, svarer Støre.

KrF: – Ikke tillit til Listhaug

KrF-leder Knut Arild Hareide sa mandag ettermiddag at partiets stortingsgruppe har fått et tydelig råd etter at landsstyret har diskutert mistillitsforslaget mot justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– KrFs landsstyre uttrykker at de ikke har tillit til sittende justisminister. De ber derfor Erna Solberg om å ta grep for å unngå at vi får en mistillitssituasjon i Stortinget i morgen, sier Hareide.

KrFs landsstyre, som består av sentralstyret og partiets fylkesledere, samlet seg klokken 12 i dag. Fire timer senere hadde landsstyret gitt sine råd til partifellene.

En av dem som var til stede på landsstyremøtet, opplyste til NRK at landsstyret var delt i spørsmålet om mistillitsforslaget, men at «kritikken mot Listhaug var entydig uavhengig av hva man mener om mistillit».

– Nå blir Erna nødt til å handle

Audun Lysbakken er også fornøyd med KrFs beslutning.

– Det er bra at KrF har gjort det klart at de, i likhet med SV og de andre opposisjonspartiene, ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug, skriver han i en epost til NRK.

– For SV handler dette om at vi ikke har tillit til en statsråd som bidrar til å nøre opp under konspirasjonsteorier og hatefulle ytringer, skriver han videre.

– Det blir nå opp til Høyre og Venstre om de i morgen velger å slå ring om Sylvi Listhaug og Frp, fortsetter han.

MDGs talsperson Rasmus Hansson sier at Solberg nå blir nødt til å handle.

– Det er bra at KrFs landsstyre setter foten ned. Nå er flertallet for mistillit mot Listhaug et faktum. Nå blir Erna Solberg nødt til å handle. Hvis hun vil felle sin egen regjering for å forsvare Listhaugs systematiske konfliktskapende utsagn som kulminerte nå, så er det bra at regjeringen Solberg faller, skriver han i en epost til NRK.

– Denne saken har vist oss at tiden er inne for et kraftig oppgjør mot utglidning mot høyrepopulisme i Norge. Folks enorme engasjement i denne saken viser klart at slike holdninger ikke hører hjemme i Norge. Det er Stortingets plikt å ta meget kraftig avstand fra en ny type for spirende høyrepopulisme og fremmedfrykt, fortsetter han.