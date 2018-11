KrF dagen derpå: Flere fylkesledere vurderer å gå av

– Vi jubler ikke. Det er mange som har ulike følelser om resultatet, og det må vi respektere, sier KrFs fylkesleder i Buskerud, Hege Iren Fossum, som selv stemte for å gå mot høyre.

Sliten, lettet, skuffet, vemodig.

Følelsene er mange og sprikende når NRK snakker med 15 av KrFs 16 fylkesledere for å høre hvordan gårsdagens veivalg påvirker dem.

– Det føles som jeg har sprunget maraton. Helt utladet, sier fylkesleder i Sogn og Fjordane, Beate Bondevik Lie.

Knut Arild Hareide fikk ikke partiet med seg i regjering med Ap og trekker seg som partileder. Du trenger javascript for å se video. Knut Arild Hareide fikk ikke partiet med seg i regjering med Ap og trekker seg som partileder.

– Kommer til å ta en pause fra KrF

Etter hektiske uker og enorm medieoppmerksomhet ble KrFs omstridte veivalg omsider klart fredag. Blå side vant frem med et knapt flertall, partiet skal inn i regjeringsforhandlinger med Solberg-regjeringen, og Knut Arild Hareide takker for seg etter syv år som partileder.

– Jeg vet ikke om jeg synes resultatet er så representativt. Utfordringen er at det er så jevnt. Det er jo litt tilfeldigheter som har ført til dette, blant annet mandatfordelingen i Rogaland og sykdom i Vestfold, forteller Beate Bondevik Lie, fylkesleder i Sogn og Fjordane.

– Kommer resultatet til å påvirke ditt videre engasjement for KrF?

– Jeg er ganske lojal, men hvis det blir et veldig borgerlig parti, kan jeg ikke utelukke at jeg ikke blir med videre. Nå skal jeg ta litt fri og prøve å puste med magen, sier Bondevik Lie.

AVGJØRENDE: I går staket KrFs landsmøtet ut veien for fremtiden til partiet. Foto: Gunhild Hjermundrud

Også fylkeslederen i Oppland mener dagen derpå er tung.

– Jeg er veldig skuffet. I Oppland ønsker 80 prosent å forhandle med Ap/Sp, så det er tungt å komme tilbake. Jeg er redd det kan bli vanskelig å motivere folk til å stille på lister, forteller fylkesleder i Oppland, Toril Kristiansen.

Selv tror hun det er på tide med et avbrekk fra politikken.

– Jeg har tenkt å ta en pause fra KF. Jeg er valgt fram til mars, og skal gjøre jobben min fram til da. Med et annet resultat hadde jeg sannsynligvis sagt ja til en ny periode. KrF kommer fortsatt til å være mitt parti, men det kjennes riktig å ta en pause fra det aktive politiske livet nå, sier Kristiansen.

TRØST: Kjell Magne Bondevik trøster Knut Arild Hareide etter gårsdagens tap. Foto: Gunhild Hjemundrud

– Vanskelig å forsvare Frp

Fylkeslederen i Akershus, Arne Willy Dahl, er også usikker på sitt videre engasjement i et parti som vil i regjering med Frp.

– Det blir jo et spørsmål om hvor ivrig man skal være. Det største problemer er hva jeg skal si når jeg konfronteres med valgløftet om å ikke samarbeide med Frp. Det er vanskelig å forsvare. Jeg kommer ikke til å melde meg ut av partiet. Jeg fortsetter som fylkesleder frem til sammenslåingen med Viken, men jeg er usikker på om jeg vil stille som kandidat der, sier Dahl.

Fylkeslederen i Hordaland, som ikke representerte synet til flertallet i fylkeslaget om å gå mot høyre, tror det blir en lang prosess å samle partiet igjen.

– Jeg er veldig skuffet. Det er tungt i dag. Men dette kommer ikke til å påvirke engasjementet mitt umiddelbart. Jeg har et oppdrag som fylkesleder og jeg kommer til å bruke energi nå på å samle fylkeslaget igjen. Det kan bli en vanskelig og tidkrevende prosess, men jeg tviler ikke på at vi lykkes, sier Dag Sele.

Sele vil ikke avkrefte at han vurderer å gå av som fylkesleder.

– Klart behov for å gå gjennom regelverket

Flere av fylkeslederne i KrF forteller NRK at det nå er nødvendig med en gjennomgang av den hektiske prosessen de har vært igjennom.

ROTETE PROSESS: Flere fylkesledere forteller NRK at de mener det er viktig å ta en skikkelig gjennomgang av regelverket etter den hektiske prosessen de har vært igjennom. Foto: Gunhild Hjermundrud

– Veien har blitt litt til mens man går, det gjelder for hele ledelsen. Dette har vært en ny og unik prosess, så det er ikke så lett, men de kunne ligget litt i forkant, sier Bondevik Lie fra Sogn og Fjordane.

Per Sverre Kvinlaug fra Agder er fornøyd med gårsdagens resultat, men mener det er et klart behov for å evaluere tiden de har vært igjennom.

– Vi må se på reglementet vårt og prosessen som helhet. Jeg tror ikke vi bør fordele skyld, men det er viktig å gå opp dette.

– Hva er det du mener er galt med reglementet?

– Særlig den delen med å ikke ha tydelige retningslinjer på hvordan å håndtere prosessen i lokallag og fylkeslag. Det var det stor diskusjon rundt. Det kom flere nye medlemmer på tampen som ingen visste hvorvidt var stemmeberettigede. Dette er viktig å gå igjennom, sier Kvinlaug.