Ropstad: Vi går ikke inn i regjering for enhver pris

Ropstad sier landsstyret allerede har pekt ut en retning da de i slutten av september landet KrFs prioriteringer.

De viktigste sakene for partiet vil ifølge Ropstad bli abortlov, familiepolitikk og klimapolitikk.

Med seg i forhandlingene har han Erik Lunde fra Oslo og nestleder i partiet Olaug Bollestad.

Etter landsmøte fredag hvor det ble kjent at KrF-leder Knut Arild Hareide tapte kampen om partiets veivalg, sier nestlederen at de nå er klare for å gå inn i forhandlinger med Solberg-regjeringen.

Allerede i neste uke vil KrF presentere sitt alternative budsjett. Deretter vil forhandlingene om regjeringsmakta starte.

Det er ikke tatt stilling til om budsjettforhandlingene og regjeringsforhandlingene vil foregå parallelt.

– KrF må se tydelige endringer på fattigdomsbekjempelse og klima, sier Ropstad.

Både han og Bollestad varsler at KrF vil være tøffe i forhandlingene med regjeringen.

– Vi går ikke inn i regjering for enhver pris, sier Ropstad. Partiet kommer ikke til å stille noen ultimatumer i forhandlingene, men han mener partiet sitter med gode kort på hånda. 1. nestleder Olaug Bollestad er enig.

– Vi kommer ikke til å gi ved dørene, advarer Bollestad.

KrF gjør seg klar til regjeringsforhandlinger Du trenger javascript for å se video. KrF gjør seg klar til regjeringsforhandlinger

Står samlet

Under forhandlingene med regjeringen vil Knut Arild Hareide har rollen som rådgiver, opplyser Ropstad.

Hareide sier han har hatt dialog med statsminister Erna Solberg. Han sier at de andre partiene må vise reel forhandlingsvilje om KrF skal gå i regjering.

– Jeg har sagt at vi ønsker å gå i samtaler med de tre regjeringspartiene, og hun var veldig glad for det, sier Hareide.

Som følge av valget om å innlede samtaler med regjeringspartiene, trekker leder Knut Arild Hareide seg. Under landsmøtet fredag stemte 98 delegater for å søke regjeringsmakt, mens 90 delegater stemte på Hareides forslag.

Nestleder Ropstad føler seg allikevel trygg på at det er et samlet parti som går inn i forhandlingene med regjeringen.

Ropstad får støtte

Erik Næs, fylkesleder i Telemark, sier til NRK at han støtter uttalelsene til Ropstad om at partiet ikke skal gå inn i regjering for enhver pris.

– KrF er avhengig av et veldig godt forhandlingsresultat og at politikken trekkes vesentlig mot sentrum. Dette blir spesielt viktig nå som forhandlingsresultatet ble så jevnt. Det er bare gjennom et veldig godt forhandlingsresultat og viktige politiske seire, at det utfallet vi fikk, kan få legitimitet i hele partiet, sier Næs til NRK.

Solberg har ingen klar tidsplan

Statsminister Erna Solberg sier det er helt uvisst når en eventuell regjering med KrF kan være på plass.

– Det er foreløpig ikke lagt noen tidsplan for forhandlingene, sa Solberg da hun kommenterte resultatet fra KrFs landsmøte fredag kveld.

– Frp er klar for sonderinger med KrF, men jeg har ikke tenkt å forskuttere en regjeringsutvidelse nå. For Frp er det politikken som er viktigst. Derfor kommer vi til å bruke tid på å forankre den videre prosessen i partiet for å sikre at Frps kjernesaker også blir ivaretatt dersom KrF skal inn i regjering, sier Frp-leder Siv Jensen.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun er glad for at KrF vil fortsette samarbeidet med regjeringen.

– Vi er allerede enige om mye. Samarbeidet, og forhandlingene med KrF vil bygge på enighet mellom oss og KrF, sier hun.