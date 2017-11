KrF-Bollestad innrømmer godterifeil

Det var under en direktedebatt med Petter Nome, direktør for Bryggeri- og drikkevareforeningen, at KrFs første nestleder Olaug Bollestad uttalte at:

«Vi har hatt en moms på brus og godteri som har vært lavere enn på mat, og jeg tenker hvorfor i all verden skal vi subsidiere brus og godteri, når resten av maten er dyrere?»

Det fikk Orkla, som blant annet leverer snacks til norske matbutikker, til å se rødt.

I en e-post til NRK skriver konserndirektør Håkon Mageli at dette er «feilaktige påstander og villedende informasjon til det norske folk».

Han viser til at merverdiavgiften for mat og drikke er på 15 prosent, uavhengig av om det er godteri eller sunne matvarer. Det er dermed feil at norske myndigheter subsidierer brus og snop, slik Bollestad sa.

Sjokolade og andre sukkervarer har i tillegg en annen særavgift på 20,19 kroner kiloen.

– Beklager

– Jeg beklager at det ble oppfattet sånn, og at jeg brukte de ordene, sier Bollestad til NRK.

– Poenget mitt er at brus- og sukkervarene har lav moms i dag, og det betyr at vi subsidierer kjøp av disse varene. Disse usunne varene bør ha høyere moms, mens vi beholder lav moms på sunne matvarer.

Hun viser til at matmomsen var på 25 prosent fram til 2001.

– Da matmomsen ble senket, ble det gjort for alle matvarer, ikke bare basisvarer. Brus og godteri fulgte da med.

KrF har tidligere foreslått å øke momsen på brus og sukkerholdige drikke fra dagens 15 til 25 prosent.

– Av folkehelsegrunner mener vi det ikke er riktig å ha lav moms på de mest usunne valgene. Det er mye bedre med lav moms på de sunne valgene og vanlig moms på de usunne, mener Bollestad.

Mener sukkeravgifta truer norske arbeidsplasser

Regjeringspartiene, KrF og Venstre vedtok i forrige uke å finansiere mange av satsingene i statsbudsjettet for neste år gjennom å øke avgiftene på sjokolade, sukkervarer, brus og annen alkoholfri drikke.

I alt får statskassa nærmere 2 milliarder kroner inn ved å legge på denne ekstraavgiften.

Drikkevareprodusentene i Norge reagerte med harme, og truer med å trekke seg fra avtalen de har med regjeringa om å redusere sukkerinntaket i drikke av hensyn til folkehelsa.

De mener de økte utgiftene vil føre til økt grensehandel, og ramme norske arbeidsplasser.

– Alle er enige om at vi må jpbbe videre med innretningen på disse nye avgiftene, men at vi ønsker en høyere avgift på det som er usunt, er vi klinkende klare på, svarer Bollestad.