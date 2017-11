Ny sukkeravgift påvirker ikke prisen på marengs, som består av 75 prosent sukker

Regjeringspartiene, KrF og Venstre finansierer mange av satsingene i statsbudsjettet for neste år med å øke avgiftene på sjokolade, sukkervarer, brus og annen alkoholfri drikke.

I alt skuffes nærmere 2 milliarder kroner inn til statskassa gjennom dette grepet.

Selv om tyggegummien er sukkerfri skal den avgiftbelegges. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Stortingsrepresentant for KrF Kjell Ingolf Ropstad er en av pådriverne for den såkalte sukkeravgiften, men også han synes den kan slå rart ut.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad sier det er en utfordring å sette strek for sukkervarer og andre husholdningsvarer. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Det hadde ikke vært urimelig om også browniemiksen hadde sukkeravgift på lik linje med farin og sukker, sier han.

Påskefavoritten Kvikklunsj blir også dyrere, selv om den består av mest kjeks. Andre kjekstyper slipper billigere unna.

Eksempler på avgiftspliktige varer:

Sukkerfri Dent

Sukkerfri Curamed Hoste og Hals

Kvikklunsj

Marsipanfigurer

Marsipanlokk til kake

Sukkerfri brus

Sukkerfri tyggegummi

Avgiftsfrie varer:

Marengs ("Pikekyss") som inneholder 75 prosent sukker

Cafébakeriet sjokoladekjeks med 50 prosent sjokolade

Kransekake

Marsipanrull

Snickers Iskrem

Freia Melkesjokoladekjeks

– Utfordring å sette strek

Finansdepartementet har fra før av definert hva som regnes som godteri og sukkervarer, og det er denne som nå er videreført. Ropstad forklarer de noe rare utfallene med at det i denne omgang ikke har vært diskutert hvor definisjonen skal gå.

Hvor stor andel som består av sjokolade og om varen er trukket med sjokolade er blant annet avgjørende for hvilken kategori produktet havner i.

– Det å sette en strek er alltid en utfordring. Jeg mener likevel det er lurt å legge på avgiften på usunne produkter.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter H. Brubakk frykter økt grensehandel som følge av sukkeravgiften. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Ropstad understreker at de i utgangspunktet ønsket å heve momsen på sukkervarene, men at det ble lettere å avgiftsbelegge. Det ender i samme resultat: Dyrere varer for forbrukeren og mer penger i statskassa.

– Vi ble inspirert at butikkenes godterikrig til å gjøre dette, sier han.

Frykter mer harryhandel

Kritikken fra næringslivet har ikke latt vente på seg.

– Dette er en svært dårlig tilbakemelding til de bedriftene som har fått til gode resultater i det siste. Jeg tenker særlig på brussektoren som hare redusert sukkerinnholdet kraftig de siste årene. Til neste år vil de trolig selge halvparten sukkerfri brus og halvparten sukkerholdig, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter H. Brubakk.

Han påpeker at det nå blir mye mer lønnsomt å handle utenfor Norge.

Helseminister Bent Høie mener avgiften treffer mange av produktene nordmenn burde spise mindre av. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Dette er en avgiftsøkning på mellom 40 og 80 prosent. Alle produktene kan med letthet kjøpes på andre siden av grensen.

– Treffer mange produkter vi bør spise mindre av

Helseminister Bent Høie har også fått de negative reaksjonene fra handelsnæringen i dag, og han er glad for at de fortsetter samarbeidet til tross for kritikken.

– Det viser det viktige tillitsforholdet som er bygd opp mellom næringen og regjeringen på dette området.

Også Høie ser at avgiftene ikke bare treffer sukkerholdige varer, mens enkelte sukkervarer går fri.

– I en ideell verden hadde man truffet sukkeret, men sånn er ikke avgiftene innrettet, og det er komplisert spørsmål. Men dette treffer likevel veldig mange av produktene vi ønsker folk skal handle mindre av, sier helseministeren.