Frykter arbeidsplasser går tapt på grunn av ny sukkeravgift

På Freia sjokoladefabrikk, eneste industriarbeidsplass som er igjen sentralt i Oslo, produseres det et par hundretusen melkeruller daglig.

Men i dag var stemningen sur på fabrikken. De ansatte ble i ettermiddag innkalt til allmøte og varslet om at økte sjokoladeavgifter kan true arbeidsplassene.

Gro Krigsvoll i Freia måtte i dag informere sine ansatte om mulig nedbemanning som følge av økte avgifter. Foto: Peder Bergholt / NRK

– Det er en alvorlig situasjon. Når avgiftene øker med 83 prosent så er det klart at det vil påvirke salget vårt. Folk vil handle mer i Sverige eller på nett, og redusert salg vil påvirke antall ansatte her på Freia, sier daglig leder Gro Krigsvoll.

Vil jobbe for å opplyse politikerne

Regjeringspartiene, KrF og Venstre vedtok i forrige uke å finansiere mange av satsingene i statsbudsjettet for neste år gjennom å øke avgiftene på sjokolade, sukkervarer, brus og annen alkoholfri drikke.

Etter budsjettforliket på Stortinget øker sjokoladeavgiften med 83 prosent allerede fra nyttår. Næringen frykter sterk økning i både grensehandel og netthandel, og tror ikke politikerne har forstått hvilke konsekvenser avgiftsøkningene fører med seg.

– Vi kommer til å jobbe tett med våre tillitsvalgte og bransjen for øvrig for å få politikerne til å forstå hvilke konsekvenser dette har for næringen, sier Krigsvoll.

– Grunn til å frykte tapte arbeidsplasser

Petter Haas Brubakk i NHO mener det er all grunn til å frykte arbeidsplasser i viktige næringer. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

I dag var også NHO og industrien på Stortinget for å informere om det de beskriver som «dramatisk endrede rammebetingelser».

– Hele mat og drikke-næringen opplevde et avgiftsjokk i budsjettforliket forrige uke. Det vil svekke arbeidsplassene i Norge, øke grensehandelen kraftig og svekke det gode samarbeidet vi har om bedre folkehelse, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter H. Brubakk, og legger til:

– Det er all grunn til å frykte tapte arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og i varehandelen. Det er to viktige næringer i Norge.

Nikolai Astrup mener at grensehandelen kun kommer til å øke dersom prisøkningen tas ut på forbrukerne. Foto: Oslo Høyre

Men Høyres forhandlingsleder under budsjettsamtalene, Nikolai Astrup, mener mange nå overdriver.

– Grensehandel er en utfordring. Samtidig avhenger størrelsen av grensehandelen på hvor mye av prisøkningen som tas ut på forbrukerne. Vi vet at det er knallhard konkurranse i denne bransjen og at denne type varer også brukes som lokkemiddel. Smågodtkrigen fra Coop tidligere i høst er et godt eksempel på det, der man har kunstig lave priser for å lokke kundene til butikken, sier han.